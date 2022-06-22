Покажут ли в барнаульских кинотеатрах «Бэтмена» и другие новинки от зарубежных режиссеров

В кинотеатрах достаточно предложений на любой вкус Фото: Олег УКЛАДОВ

Премьер «Бэтмена», «Морбиуса» и «Сонника-2» точно не видать барнаульцам в ближайшее время на большом экране. Как рассказали «Комсомолке» в кинотеатре «Пионер», в прокат продолжат выходить картины преимущественно от российских режиссеров, а также от тех зарубежных компаний, которые не ввели санкции из-за ситуации на Украине.

Расстраиваться по этому поводу точно не стоит, в барнаульских кинотеатрах достаточно предложений на любой вкус. Рассказываем, какие картины можно посмотреть сейчас.

Ужасы и триллеры

Экстрасенс. Дело Софи (16+)

Главная героиня, обладающая экстрасенсорными способностями, расследует дело о жестоком обращении с детьми. В ходе работы она становится свидетелем паранормальных явлений и понимает, что семью мучает сверхъестественное существо.

Одна (12+)

В 1981 году молодожены Лариса и Владимир Савицкие летели из Комсомольско-на-Амуре в Благовещенск. За 30 минут до посадки их самолет столкнулся с другим авиасудном и развалился в небе на куски. В такой ситуации выжить – это чудо. И это чудо произошло. Лариса очнулась в непроходимой тайге.

Пропавшая (18+)

Главный герой везет жену, с которой хочет разводиться, к ее родителям. Неожиданно, во время остановки на заправке, она пропадает. Мужчина вместе с полицией пытается найти супругу, но и сам в ходе расследования становится подозреваемым.

Своя война. Шторм в пустыне (12+)

- Иван давно вернулся с войны. Но война не отпускает его: он продолжает в нее играть, что уже стоило ему отношений с женой, а теперь может стоить и жизни. Иван отправляется в Сирию под видом иностранного военного корреспондента по имени Джон, - рассказывают в кинотеатре.

Комедии

Артек. Большое путешествие (6+)

Главные герои фильма загадали желания у волшебного дерева в лагере «Артек», которое перенесло их на 30 лет назад – в 1988 год. В прошлом они встречают своих родителей, отдыхающих в этом же лагере. Вместе они должны найти способ найти путь обратно в будущее.

Молодой человек (16+)

Ваня к 30-ти годам оказался на «дне»: его уволили с работы, жена ушла к любовнику. Чтобы решить все свои финансовые проблемы, он решает претвориться старшеклассником (выглядит герой молодо), чтобы выиграть конкурс для школьников с огромным призовым фондом. Он сбривает бороду, подделывает документы и едет на соревнования.

Мой папа – вождь (6+)

Капитана дальнего плавания считали 10 лет пропавшим без вести. Вдруг он неожиданно возвращается. И уже не просто капитаном, а африканским вождем. Все это время он жил на острове аборигенов. По городу он ходит с копьем наперевес и охотится. Мужчина живет по закону джунглей и не хочет принимать правила современной цивилизации. Получится ли у героя наладить отношения с женой и сыном? Это можно узнать лишь посмотрев фильм.

Драмы, боевики

Бультерьер (16+)

Главный герой – звезда смешанных боевых искусств получает травму на ринге перед важным чемпионатом. Кажется, что вся его жизнь рушится, тогда он уезжает на побережье и случайно находит брошенного бультерьера, в котором видит родственную душу. Забота о собаке помогает восстановиться герою. Спортсмен получает возможность вернуться на ринг, тогда он понимает, что готов к главному бою в жизни.

Время патриотов (12+)

Два брата продолжают семейную традицию: старший – офицер разведки, младший – летчик-истребитель. Их отец погибает при исполнении воинского долга. Только память об отце и служба связывают братьев, которые не могу найти общий язык. Они объединяются, чтобы дать отпор врагам страны, а также осознают, что семья и Родина – самое важное, что у них есть.

Мультфильмы:

Кощей (6+)

Любви и нечисти покорны. В кинотеатрах показываются новую историю о бессмертном герое из сказок. Кощей здесь – вечно молодой модник, который не может найти себе невесту. В этой трактовке смерть Кощеева также заключена в игле, но сердце его может оживить настоящая любовь.

Коати (6+)

Героем может стать каждый! Этому учит история необычного зверька Коати из джунглей Амазонии. Он, собрав своих друзей, отправляет в путешествие. Вместе они должны остановить землетрясение, разгадать загадку бушующего вулкана, а также спасти обитателей джунглей от ужасной змеи.

Три кота и море приключений (0+)

Коржик, Карамелька и Компот вместе с родителями едут отдыхать на курорт. На море их ждут яркие события и новые знакомства. Кстати, это первый анимационный фильм с этими любыми детьми героями.

Расписание сеансов и цены можно утончить на сайте кинотеатра «Пионер», а также сети кинотеатров «Киномир».

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