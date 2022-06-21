Чудо-продукты с грядки: какие овощи, ягоды и зелень защищают от страшного рака

В зелени содержится огромное количество минералов, аминокислот и самых разных витаминов Фото: Олег УКЛАДОВ

В садах и огородах жителей Алтая начали поспевать растительные чудо-продукты. Диетолог Алтайского краевого онкологического диспансера Оксана Галкина перечислила суперполезные овощи, фрукты, ягоды, зелень и семечки, которые защищают от онкозаболеваний.

- Издревле наши предки за короткий теплый и плодоносный период успевали насытиться и запастись необходимыми микро- и макроэлементами, витаминами, которые обеспечивали крепкий иммунитет и устойчивость к болезням. А в случае онкоболезней именно иммунная система занимает ведущую позицию в противодействии патологических процессов, - пояснила специалист.

Овощи и фрукты: капуста (белокачанная, брокколи), помидоры, огурцы, репа, редька, свекла морковь, тыква, дыня, арбуз, яблоки, сливы.

Эти продукты с богатым содержанием мощных антиоксидантов (кверцетина, бета-каротина, эллаговой кислоты и других) стимулируют противоканцерогенные механизмы иммунитета, формируют естественную противоопухолевую защиту.

Зелень: укроп, лук, петрушка, чеснок, шпинат, салат, тмин, сельдерей,

В зелени, по словам диетолога, содержится огромное количество минералов, аминокислот и самых разных витаминов. Также в ее составе есть хлорофилл, который предотвращает повреждение и мутацию клетки. Поэтому включение зелени в рацион помогает выработать защитные антитела, бороться с онкогенными клетками, активнее избавляться от токсинов.

Семечки: подсолнечные, тыквенные, укропные.

В них просто огромное количество витаминов, белков, минералов и жирных кислот, которые защищают клетки от мутаций. Кроме того, в составе семян есть лигнаны, которые регулируют половые гормоны. При их недостатке накапливаются опасные ферменты, и в итоге может развиться рак молочных желез.

Ягоды: вишня земляника, клубника, малина, смородина, черника, ежевика, облепиха

Ягоды тоже богаты антиоксидантами, а особенно эллаговой кислотой. Эта кислота значительно снижает воздействие токсинов на ДНК клеток. Кроме того, антиоксиданты успешно сдерживают распространение метастазов.

«Однако онкопациентам стоит проконсультироваться с врачом о безопасном рационе. При определенных состояниях от некоторых продуктов стоит воздержаться, какими бы полезными они не были!», - предупредила Оксана Галкина.