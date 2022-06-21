Аномальная жара обрушилась на Алтайский край

В регионе действует штормовое предупреждение Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшие дни в Алтайском крае будет аномально жарко. В дневное время воздух прогреется до +30 градусов и выше. Подробнее о погоде в регионе рассказала Наталья Кобякова, дежурный синоптик алтайского Гидрометцентра.

На этой неделе погода в Алтайском крае будет неустойчивой, в большинстве дней местами пройдут кратковременные дожди различной интенсивности, прогремят грозы. Также при грозах возможны град и шквалистое усиление ветра до 15-18 м/с.

Ночью столбики термометров в регионе покажут +13…+18 градусов. Днем же воздух прогреется до +27…+33 градусов.

– До 24 июня в Алтайском крае действует штормовое предупреждение: местами ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами +30 градусов и выше, – добавили в алтайском Гидрометцентре.

По словам Натальи Кобяковой, по-летнему жаркая погода сохранится в Алтайском крае минимум до конца этой недели.

Подробный прогноз погоды в Алтайском крае

Среда, 22 июня

Ночью в регионе будет +16…+21 градус, по северо-востоку местами до +11 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. В утренние часы по востоку местами туман. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 17 м/с.

Днем ожидается +28…+33 градуса. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы, возможен град. В утренние часы по востоку местами туман. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Четверг, 23 июня

Ночью в регионе будет +13…+18 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днем ожидается +27…+32 градуса. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, по северу местами порывы до 16 м/с.

Пятница, 24 июня

Ночью в регионе будет +12…+17 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер западный, 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с.

Днем ожидается +27…+32 градуса. Преимущественно без осадков. Ветер западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

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