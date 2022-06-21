День исполнения желаний: как правильно мечтать в День летнего солнцестояния 21 июня 2022

Чтобы желания сбылись, нужно вкладывать только добрые, сильные эмоции и кое-что еще Фото: Олег УКЛАДОВ

21 июня отмечается важное астрономическое событие – День летнего солнцестояния. Все, кто верит в эзотерику, знают, что сегодняшний день обладает мощнейшей энергетикой: все желания и цели, которые вы поставите перед собой сегодня, будут иметь огромную перспективу исполниться. О том, как правильно ставить цель и формулировать свои желания, «Комсомолке» рассказали барнаульские специалисты по психологии и нумерологии.

День шестерки

Нумерология – это про цифры. Поэтому, чтобы узнать ведущую цифру сегодняшнего дня, нужно сложить все цифры даты воедино – 2+1+0+6+2+0+2+2= 15. Затем складываем единицу и пятерку, и получаем шесть.

- Шестерка – это Венера, планета, исполняющая желания. Она не просто исполняет наши мечты, а направляет их в правильное русло. Желания ведь бывают разные, и Венера сформулирует их красиво, - рассказала барнаульский нумеролог Мария Чупрунова.

Также в сегодняшней дате много двоек, а это Луна. Она говорит нам о том, что для того, чтобы желания сбылись, нужно вкладывать только добрые, сильные, положительные эмоции. Делать это можно по-разному – молиться, читать мантры, аффирмации. Так, Луна будет помогать Венере направить все силы на исполнение задуманного.

Что касается единицы и пятерки, то они говорят нам о необходимости приложить усилия для исполнения желаний и загадывать что-то на долгосрочную перспективу.

- Единица – это действие: как я сделаю, так и будет. Пятерка – это перспектива, что-то долгосрочное. Сегодня нужно загадывать желания на здоровье, развитие, творчество, но особенно – на отношения, так как Венера – планета любви. А вот четверки среди сегодняшних цифр нет, поэтому на деньги ничего загадывать не рекомендуется, - добавила специалист.

Увидеть, услышать, почувствовать

По словам барнаульского психолога Елизаветы Паневиной, при загадывании целей лучшего всего придерживаться формулы хорошо сформулированного результата. Она включает в себя девять шагов. Расскажем подробнее про несколько из них:

- Первый шаг – важно придерживаться позитивной формулировки мысли, никакого негатива. Загадываем то, к чему стремимся, а не то, от чего бежим. Например, я хочу красивую и стройную фигуру, а не сбросить лишний вес. Второй шаг – желание должно быть сенсорным: когда человек думает про желание, он должен ощутить. Задайте себе вопросы – каким я буду, когда получу то, что хочу, что я буду видеть, слышать, ощущать. Третий шаг – контекст желания должен быть четкий, где, когда и при каких условиях оно исполнится, - пояснила Елизавета Паневина.

Также важно понимать, какие есть ресурсы и препятствия для достижения цели, а также соответствует ли желание истинным потребностям и ценностям человека. Ведь бывает, что мы хотим то, что не совсем вписывается в нашу картину. Цель должна быть по размеру.

- В этом моменте хорошо помогает техника принятия решений - квадрат Декарта. В нем четыре вопроса: что будет, если это произойдет; что будет, если это не произойдет; чего не будет, если это произойдет; чего не будет, если это не произойдет, - подчеркнула психолог.

Наконец, все свои желания лучше формулировать не устно, а письменно. Must have для каждого человека – хотя бы раз в год записывать 10, а лучше и целых 100 желаний. И самое главное – не переставайте мечтать и верьте в самое лучшее!

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