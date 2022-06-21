Самолет вынужденно приземлился в Барнауле из-за тумана, но в аэропорту не оказалось трапов

Пассажиры пожаловались на длительное ожидание вылета Фото: Олег УКЛАДОВ

Во вторник, 21 июня, в Барнауле совершил вынужденную посадку авиарейс «Москва-Новосибирск». Как сообщила "Комсомолке" старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению Евгения Чиханчина, пассажиры рейса пожаловались на отсутствие трапов и длительное ожидание вылета в аэропорту.

Как пишут подписчики сообщества «АСТ-54», самолет авиакомпании S7 Airlines вылетел из Москвы в 21:15 и должен был приземлиться в Новосибирске в 05:04 по местному времени. Однако, когда воздушное судно подлетало к аэропорту Толмачево, командир проинформировал, что из-за сильного тумана придется покружиться над городом. В итоге самолет сделал 8-10 кругов, но приземлиться так и не вышло, пришлось лететь в Барнаул. В 05:48 рейс прибыл в аэропорт им. Титова.

- Сидим уже полтора часа в самолёте, сидеть ещё два, так как ждём дозаправку. На улицу не выпускают, так как в Международном аэропорту города Барнаула им. Г.С. Титова нет трапов! Здесь скоро люди сознание терять начнут. Ночь в полёте, толком не спали, так ещё и сейчас сидим в одном и том же положении и в духоте, - добавила пассажирка.

По данному сообщению Барнаульская транспортная прокуратура организовала проверку, в ходе которой будут выяснены все обстоятельства, в том числе как соблюдается законодательство о защите прав пассажиров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шесть человек упали с трапа при посадке в самолет в Барнауле

Площадка перед входом в воздушное судно неожиданно сложилась прямо под ногами пассажиров,четверо пострадавших находятся в городской больнице (подробнее)