Биатлонист Серохвостов устроил конкурс на скоростной сбор кубика Рубика

Серохвостов проводит конкурс в своем телеграм-канале. Скриншот видео спортсмена

Алтайский биатлонист Даниил Серохвостов не прекращает удивлять своими талантами. Накануне он опубликовал видео, на котором продемонстрировал ловкость рук.

- Я собрал за три минуты, а ты за сколько соберешь? – пишет в своем телеграм-канале спортсмен, собравший кубик Рубика. – А, может быть, устроим соревнования? Кто быстрее всех, тот получает приз. Приз сделаем ценным!

К слову, затем Серохвостов устроил голосовалку на тему, что бы его поклонники хотели бы получить в подарок. Большинство проголосовали за стартовый биб (майку с номером спортсмена), а также за энергетические напитки. Самый дорогой вариант звучал как iPhone и пара топовых лыж, но как признался Даниил, он сам такие подарки пока еще не получает.

В целом же поклонники оценили идею спортсмена:

- Если во время соревнований будет такая же концентрация, то победы снова за тобой, - пишет один.

- И красивый, и спортивный, и умный, и веселый, так еще и будущий олимпийский чемпион! Все лучшие качества собрал, - добавляет подписчица Полина.

Кстати, несколько человек уже успели выложить свои рекорды. Один из подписчиков похвастался роликом, как он собирает кубик Рубика за 20 секунд, а другой показал сына, который несколько лет назад установил собственный рекорд – 11 секунд. Так что, по всей видимости, Даниилу все же придется сдержать слово и определить победителя. Пока же он ждет ролики от остальных участников баттла. Видео можно прислать в телеграм-канал до 15 июня.

Напомним, еще в период зимней Олимпиады Даниил Серохвостов принял участие в шуточном конкурсе от «МАТЧ ТВ», где ему пришлось собирать расставленные по столу одноразовые стаканчики и уже тогда он продемонстрировал невероятную скорость и ловкость рук, а вот на состязании, когда надо было быстрее соперника вытащить бумажные салфетки из коробки, он, увы, проиграл совсем чуть-чуть.

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