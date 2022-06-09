Перекрытие дорог на День России-2022 в Барнауле: адреса и время

Дольше всего будет перекрыт проспект Социалистический Фото: Олег УКЛАДОВ

Перекрытие дорог на День России-2022 в Барнауле коснется площадок, на которых будут проводиться праздничные мероприятия. Некоторые участки будут недоступны уже с 11 июня. Об ограничениях в предстоящие выходные дни рассказали в мэрии.

Дольше всего будет перекрыт проспект Социалистический. Движение для всех видов транспорта ограничат с 8.00 11 июня до 12.00 13 июня по нечетной стороне от Ползунова до Мало-Олонской и по четной стороне от Льва Толстого до Мало-Тобольской.

12 июня введут запрет на проезд на следующих участках:

– с 9.00 до 11.00 – на площади Свободы;

– с 17.00 до 23.30 - правоповоротный съезд с Нового моста к площади Баварина, правоповоротный съезд с дороги от ул. Мамонтова к Новому мосту, к площади Баварина;

– с 17.00 до 23.30 – пр. Ленина (от Ползунова до площади Баварина), дорога от Максима Горького до площади Баварина.

В связи с перекрытием проезда изменится схема движения общественного транспорта. Ознакомиться с расписанием можно по схеме, которую предоставила мэрия Барнаула.

Напомним, ранее «КП» публиковала программу празднования Дня России – 2022 в Барнауле. В афишу включили мотопробег, концерты, спортивные состязания и салют.

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