В барнаульском Нагорном парке заметили сохатого «туриста»

Лось никак не хотел покидать туристическую зону самостоятельно Фото: Олег УКЛАДОВ

Во вторник, 7 июня, в Барнауле заметили необычного «туриста». Им оказался лось. Сохатого заметили горожане в Нагорном парке. О судьбе животного «Комсомолке» рассказали в Минприроды Алтайского края.

- На место незамедлительно выехали госохотинспекторы. Они несколько раз пытались отогнать его на безопасное расстояние от людей по руслу реки Оби, но лось возвращался обратно в парк, - подчеркнули в министерстве.

Специалисты Минприроды начали наблюдение за молодым лосем, ведь попадание в городскую среду для животного является большим стрессом. Кроме того, неизвестно, как лось может повести себя в экстремальной ситуации, его поведение непредсказуемо – могут пострадать люди.

Позднее к наблюдению за животным подключились полицейские и ветеринары. В министерстве подчеркнули, что лось никак не хотел покидать туристическую зону самостоятельно, поэтому его пришлось усыпить и безопасно транспортировать в лес.

- Проконтролировали, чтобы лось пробудился и поднялся на ноги. После этого специалисты покинули место, - пояснили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Редис и Сюрприз: в Алтайском заповеднике поселятся два медвежонка-непоседы

Косолапые чувствуют себя уже взрослыми и рычат на спасших их волонтеров (подробнее)