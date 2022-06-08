Праздник завершат ярким фейерверком Фото: Олег УКЛАДОВ

В День России барнаульцев и гостей города ждет насыщенная программа. В нее вошли спортивные мероприятия, концерты и мотопробег. Рассказываем, куда сходить и будет ли салют в День России 2022 в Барнауле

Празднование Дня России в Барнауле стартует в 10 утра. На площади Свободы пройдет развод дежурных караулов пожарно-спасательного гарнизона Барнаула. А на площади перед комплексом «Титов-Арена» (проспект Социалистический, 93) выступит Барнаульский духовой оркестр с концертом «Я люблю тебя, Россия!».

В 11 часов на площадке «Титов-Арены» состоится открытие товарищеской встречи по хоккею с шайбой среди команд Алтайского края, Барнаула и Донецка. Также в 11 часов рядом со спорткомплексом «Обь» стартует фестиваль ГТО среди работающей молодежи.

В 12 часов с площади Советов стартует мотопробег, посвященный Дню России. Финальной точкой его маршрута станет парк спорта имени Алексея Смертина.

В течение дня жители краевой столицы и гости города смогут посетить несколько праздничных площадок. В 12 часов начнутся концертные программы в зоопарке «Лесная сказка», на площади перед ДК в поселке Южном. В парке «Арлекино» с 13 до 14 часов пройдет тематический проект «Все мы – Россия».

– На улице Мало-Тобольской концерты и праздничные программы продлятся с 13 до 19 часов. В парке культуры и отдыха «Центральный» празднование пройдет с 16:00 до 20:30, – добавили в мэрии.

С 18 часов гостей и жителей города приглашают праздновать День России на набережной Оби. До 22:30 там пройдут выступления коллектива «Комната культуры» и группы Владимира Кислова. Также прозвучат композиции в исполнении образцового духового оркестра ДШИ №8 «Ритмы детства». На сцену поднимутся и другие коллективы.

Праздник завершат ярким фейерверком в 22:30. В этот раз его запустят с акватории Оби.

Ранее мы писали о том, что на Бирюзовой Катуни в десятый раз пройдет Всероссийский фестиваль традиционной культуры «День России». В этом году праздник будет посвящен Году культурного наследия народов России и 85-летию Алтайского края. Открытие фестиваля состоятся 8 июня, однако главное массовое гуляние произойдет непосредственно 12 июня.

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