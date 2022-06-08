В Барнауле снова дорожают квартиры в новостройках

Строительные компании начали активно вводить акции и скидки, чтобы привлекать покупателей Фото: Антонина Лышова

В конце мая в Барнауле начала меняться ситуация на рынке недвижимости. Цены на квартиры в новостройках стали расти. Ситуация на вторичном рынке изменилась незначительно, а в некоторых сегментах и вовсе произошло падение. Об этом сообщает Алтайский портал недвижимости.

В мае значительно вырос квадратный метр в новостройках. Его стоимость увеличилась с 91,8 до 102,4 тысяч рублей. Как уточняют на портале, цены не зависят от районов. Строительные компании начали активно вводить акции и скидки, чтобы привлекать покупателей.

- Например, сейчас один застройщик в Барнауле предоставляет семейным покупателям дисконт в 50 000 рублей за каждого ребенка. Другие девелоперы субсидируют совместно с банками ипотеку, что позволяет снизить ставку до 0,1% или ввести кредитные каникулы. Третьи компании объявляют о скидке в 2-5 тыс. рублей за каждый квадратный метр, - уточняют на сайте.

На вторичном рынке стремительный рост цен прекратился. Стоимость квадрата выросла, но незначительно - с 84,3 до 85,2 тысяч рублей. Скачки есть только в сегментах повышенного спроса. Например, некоторые собственники за квадрат «ходовых» студий просят 125 тысяч рублей.

- В непрестижных районах со старым жилфондом наметилось стойкое падение цен на все типы квартир, - пишут на сайте Алтайского портала недвижимости.

Стоимость комнат в Барнауле очень разнообразная. Цена зависит от района: в одних – цены резко снижают, а в других – повышают. В среднем стоимость квадрата увеличилась с 57,8 до 58,6 тысяч рублей.

Частные дома подорожали с 52,7 до 55 тысяч рублей за квадрат. Даная тенденция характерна именно для эконом-класса, элитные коттеджи наоборот стали немного дешевле. Эксперты связывают это с активной государственной поддержкой частного домостроения и сезонностью.

Изменились и тенденции в сфере коммерческой недвижимости. На протяжении нескольких месяцев в этой области наблюдался спад. Сейчас же цены начали понемногу расти. Стоимость квадрата увеличилась с 29 до 32 тысяч рублей. При этом рост характерен именно на торговых объектов, что также связано с сезонным спросом.

Ранее мы писали, что в Барнауле снова ожидается спрос на ипотеки. Это связано с понижением Центробанком ключевой ставки с 14 до 11%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Барнауле снова ожидается спрос на ипотеки

Это связано с понижением Центробанком ключевой ставки до 11% (подробнее)