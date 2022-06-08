Шубенков и Савлуков стали победителями турнира в Москве

Савелий Савлуков. Скриншот видео rusathletics.info

7 июня на Северном спортивном ядре Лужников в Москве состоялся 63-й «Мемориал братьев Знаменских», где чемпионами стали два алтайских спортсмена – барьерист Сергей Шубенков и бегун Савелий Савлуков.

Буквально пары сотых секунды не хватило Савелию, чтобы побить рекорд России среди молодежи, в который буквально вцепились Николай Чернецкий и Владимир Краснов – 45.12. Наш же спортсмен преодолел 400-метровую дистанцию за 45.18 секунд. Радует одно, что легкоатлет прогрессирует от старта к старту и уже по ходу текущего сезона улучшает свои секунды.

Следом за Савлуковым финишировал Максим Федяев – 45.78 и Александр Масютенко – 46.07. Как мы видим, у ближайших преследователей Савелия не было шансов опередить его.

- Я не ожидал таких цифр, думал, будет где-то 30-40 секунд, но я рад, что получился такой высокий результат для второго бега, а он таковой, я считаю. Все круто, думаю и тренер тоже доволен. Но в целом пока еще тяжеловато. Потом еще бежать через три дня на фестивале спринта. Поэтому остается только терпеть, - признался спортсмен в коротком интервью пресс-службе федерации легкой атлетики России.

По его словам, в целом он просто в восторге от того, что с ним происходит. Савелий уже почувствовал первую популярность – к нему подходят за автографами, что тоже очень приятно.

Барьерист Сергей Шубенков также ожидаемо стал чемпионом турнира. Для него это был второй старт после практически годичного перерыва в соревнованиях (после травмы на Олимпиаде в Токио спортсмен не состязался). Первые 110 метров он пробежал в конце мая в Сочи на командном чемпионате России. Тогда он показал 13.59 секунды, что лично для него неудовлетворительный, ведь личный рекорд составляет 12,92.

– Был большой перерыв, появилось волнение. На тренировках уверенность приходит, но соревнования — это другое. Идем дальше. Да, календарь российский. Вряд ли этим летом удастся пробежать 12,92. Но заметно прибавить относительно первого старта — вполне реально, - объяснил тогда тренер спортсмена Сергей Клевцов «СЭ».

На турнире в Москве Шубенков действительно смог улучшить свой результат - 13,41 секунды.

- Я хотел разбегаться по сезону, в принципе, пока получается, поэтому посылов для беспокойства нет, сезон набирает обороты, я набираю уверенность. Собственно, это то, о чем я говорил полторы недели назад в Сочи. Надо соревноваться и практиковаться, надо постепенно включаться, каждый старт этому в помощь, особенно такой красивый старт с такой уютной атмосферой. Я только вхожу во вкус и надеюсь еще буду входить дальше, — сказал Шубенков ТАСС.

При этом спортсмен признался, что в Сочи он действительно пережил серьезный стресс, ведь это были первые соревнования после длительного восстановления. На стадионе ощущал себя как новичок, который никогда не бегал барьеры. Но постепенно уверенность в голове и в действиях приходит, так что время еще вполне можно улучшить.

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