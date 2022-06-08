«Мама, я не хочу умирать»: 5-летнему малышу с лейкозом срочно нужна помощь

Сейчас ребенок находится на лечении в Алтайском краевом Центре охраны материнства и детства Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Почти шесть лет назад Екатерина и её супруг из небольшого алтайского городка Алейск стали родителями. Еще во время беременности женщина узнала, что у малыша проблемы с одной почкой. Когда Ванечка родился, больницы стали его вторым домом – малышу удалили одну почку. Но и на этом беды не закончились. В январе этого года врачи поставили малышу страшный диагноз - лейкоз.

Все началось, как и у многих других детей, больных лейкозом. Казалось, что Ваня просто простудился. Однако температура упорно держалась, а уровень тромбоцитов и гемоглобина резко упал. Мальчика вместе с мамой положили в местную ЦРБ. Сначала врачи предполагали, что это реакция организма на интоксикацию из-за проблем с почками.

- Почку нам удалили еще в 2018 году из-за множественных кист. После этого мы регулярно проверялись. А в прошлом году, прямо под Новый год, Ванюша заболел. Пришлось лечь в больницу, так как не могли сбить температуру. Находились мы там до 10 января, после чего наши алейские врачи посоветовали обратиться к гематологу. И за это им огромное спасибо. Если бы не они, мы бы вовремя не узнали о диагнозе, и не начали лечение, - рассказала Екатерина “Комсомолке”.

Бесплатных талончиков не было, пришлось обратиться в платную клинику. Гематолог назначил все необходимые анализы. Когда Екатерина пришла забирать результаты, врачи собрали консилиум.

- Я сразу насторожилась. Потом нас с Ваней пригласили к врачу. Доктор сказал, что на 90% у нас лейкоз. Сыну взяли пункцию, в итоге диагноз подтвердился. Дальше все как в тумане, - добавила мама мальчика.

Следующие дни стали настоящим адом, когда не знаешь, что делать, и что думать, и как быть. Как признается Катя, от боли хотелось кричать. Но потом пришло осознание, что нужно взять себя в руки и действовать, а не лить слезы.

- Я поняла, что плакать - бесполезно. Надо идти и лечиться. Первый этап был очень тяжелым - и химия, и гормоны одновременно. Я очень боялась, так как не знала, как отреагирует единственная почка сына. Ванюша все переносит мужественно, - пояснила Екатерина.

Сейчас мама и ребенок находятся на лечении в Алтайском краевом Центре охраны материнства и детства в онкологическом отделении. Екатерина не стала скрывать от сына диагноз и рассказала, чем опасна эта болезнь.

- Он уже большой мальчик, в сентябре будет шесть лет. И я рассказала ему, что он серьезно болен, и что в итоге может произойти, если не лечиться. Он все понял и сказал: “Мама, я не хочу умирать”. Я ответила: “Ванюша-зайчик, мы сделаем все возможное, чтобы этого не произошло”. Он у меня очень сильный мальчик, всем и всегда помогает, очень чуток к людям. Первое время нам делали пункции под наркозом, и однажды он мне признался: “Мама, ты даешь мне силы просыпаться”, - добавила собеседница.

Но, как часто бывает, лечение упирается в деньги. Да, большую часть необходимых препаратов обеспечивает больница, но кое-что приходится докупать самим. С декабря, как сын заболел, Екатерина не работает. А тут пришла еще одна беда - мужа уволили с работы. Семья осталась практически без денег. И даже помочь некому – родители Екатерины и ее мужа умерли. Так что ждать помощи неоткуда.

- Друзья, конечно, помогали и помогают, но мы уже потратили около 50 тысяч рублей на лекарства, не все купили даже, а сколько еще придется закупать. Не знаю, как мы еще держимся, - говорит Катя.

А пока мама не унывает, и сыну не дает. Вместе с собой на лечение мальчик взял свои любимые игрушки. Ванечка говорит, что лучше уж ходить в детский сад, чем в больницу…

- Мы болеем уже полгода, всего лечение длится 2,5 года. Если все пойдет хорошо, то уже в октябре уйдем на поддерживающее лечение домой. Продержаться бы до осени, - подытожила мама мальчика.

Если вы хотите помочь Ване, пожертвования можно перечислить на банковскую карту (Сбербанк) по номеру телефона +7(913) 272-07-30 (Екатерина Андреевна К.).

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