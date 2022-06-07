30-градусная жара надвигается на Алтайский край

Будет преимущественно без осадков Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшие дни на Алтайском крае вновь будет жарко. Столбики термометров поднимутся до отметок +30 градусов и выше. Подробнее об этом рассказала Анна Платонова, ведущий синоптик алтайского Гидрометцентра.

Завтра ночью в регионе возможны заморозки, ночью температура будет держаться около 0 градусов. Днем же будет гораздо теплее, температура воздуха в Алтайском крае пойдет вверх уже с 8 июня. Столбики термометров покажут +22…+27 градусов, а к концу недели будет еще жарче. Воздух прогреется до +30 градусов и выше.

По словам синоптика, в ближайшие дни в Алтайском крае будет преимущественно без осадков, только местами 8 июня пройдет небольшие дожди.

Подробный прогноз погоды в Алтайском крае

7 июня

Днем будет +18…+23 градуса. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

8 июня

Ночью ожидается +7…+12 градусов, местами по северу и в предгорьях 0…+5 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.

Днем температура воздуха составит +22…+27 градусов. Местами небольшие дожди. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

9 июня

Ночью ожидается +10…+15 градусов, местами до +5 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днем температура воздуха составит +26…+31 градус. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

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