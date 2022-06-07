Владелец рухнувшего в Старобелокурихе самолета работал без лицензии

Пилот оказал услугу с нарушением правил эксплуатации Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Суд огласил приговор владельцу легкомоторного самолета, который рухнул 14 января 2022 года в селе Старобелокуриха Алтайского края. Управлял судном его владелец, также в кабине находился пассажир, которому супруга подарила сертификат на полет в качестве подарка на день рождения. Подробности прокурорской проверки по факту ЧП рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской прокуратуры.

Как показала проверка, у частного лица, владеющего самолетом «Аэропракт 22», не было разрешения на коммерческие полеты. Но это его не остановило – мужчина оказал услугу с нарушением правил эксплуатации и допустил жесткую посадку судна.

- В этой связи Кемеровским транспортным прокурором в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц в Мариинский городской суд Кемеровской области направлено исковое заявление к собственнику самолета о запрете использования воздушного судна в целях коммерческих перевозок, требования прокурора удовлетворены судом в полном объеме, - отметили в прокуратуре.

Решение суда пока что не вступило в свою законную силу.

Напомним, в тот роковой день пассажир использовал сертификат на экскурсионный полет. Его подарила супруга на день рождения. Женщина в момент полета находилась на земле. После падения самолета на место оперативно прибыли МЧС и медики скорой помощи: пострадавших вырезали из кабины и транспортировали в больницу с травмами. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело и организована прокурорская проверка.

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