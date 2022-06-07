В Алтайском крае отменяют масочный режим

Масочный режим действовал с 2020 года Фото: Олег УКЛАДОВ

С 7 июня в Алтайском крае отменяют обязательное ношение медицинских масок. Соответствующие изменения внес в указ губернатор Виктор Томенко, сообщает пресс-служба правительства региона.

– С 7 июня на период эпидемиологического благополучия в Алтайском крае приостанавливается действие требования об обязательном использовании гигиенических масок для индивидуальной защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, на транспорте, при проведении мероприятий с массовым участием граждан на открытом воздухе, – говорится в сообщении.

При этом все еще действуют рекомендации управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю о соблюдении масочного режима для граждан старше 60 лет и тех, кто имеет хронические заболевания.

Напомним, масочный режим ввели в Алтайском крае 12 мая 2020 года. Тогда на это пошли на фоне ослабления ограничительных мероприятий, когда начали работать парикмахерские и некоторые непродовольственные магазины.

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