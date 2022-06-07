«Эти знания спасут чью-то жизнь»: жители Алтайского края могут пройти курсы по оказанию первой помощи

Обучение проходит в Учебно-методическом центре Управления Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ Фото: Анна Перевощикова

В Учебно-методическом центре Управления Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ проходят курсы по оказанию первой медицинской помощи. Эти знания, на самом деле, бесценны, так как однажды могут спасти чью-то жизнь. На курсы отправилась и корреспондент «Комсомолки».

Ежедневно в мире происходят трагедии, и ты не знаешь, где и когда подстережет тебя опасность. И главный вопрос – будешь ли ты к ней готов. Нередкий случай, когда человек, оказавшись на месте происшествия, впадает в панику и теряет драгоценное время, стоящее кому-то жизни.

Счет на секунды

Для оказания первой помощи не нужно обладать специальными медицинскими знаниями. Как правильно, это простейшие мероприятия, чтобы человек не погиб до того, как его спасением займутся профессионалы, ведь, как известно, «скорая помощь» не может оказаться на месте ЧП за 90 секунд.

Но, по словам преподавателя Учебно-методического центра управления Ольги Крохалевой, официально для оказания первой помощи все равно нужно пройти специальное обучение.

- Согласно статье 31 закона «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации», водители транспортных средств и другие лица вправе оказывать первую помощь при наличии соответствующей подготовки или навыков. Минимальный объем подготовки составляет четыре часа. Мы проводим занятия по теме «Первая помощь» в рамках проекта «Научись спасать жизнь». Цель этого проекта – научить любого человека, который не имеет медицинского образования, оказывать первую помощь себе и окружающим. К нам обращаются организации, комплектуются заявки и мы формируем план обучения. Есть разные программы в зависимости от запроса, - подчеркнул преподаватель.

Шанс выжить

Почему оказание первой помощи – это важно? Ольга Крохалева привела несколько фактов для понимания:

1. При остановке дыхания и кровообращения шанс на спасение уменьшается на 7%– 10% каждую минуту;

2. Кровотечение из бедренной артерии приводит к смертельной потере крови через 90 – 100 секунд;

3. Среднее время прибытия СМП на место происшествия составляет 12 минут.

На уровне Минздрава есть перечень ситуаций, при которых оказывается первая помощь:

- отсутствие сознания;

- остановка дыхания и кровообращения;

- наружные кровотечения;

- инородные тела верхних дыхательных путей;

- травмы различных областей тела;

- ожоги, эффекты воздействия высоких температур, теплового излучения;

- отморожение и другие эффекты воздействия низких температур;

- отравления.

В одном из регионов пару лет назад даже провели исследование, чтобы выяснить, скольких человек можно было спасти, если бы рядом оказались люди, знающие азы первой помощи.

- В 2019 году в Липецкой области провели исследование для определения категории лиц среди погибших в ДТП, чья жизнь могла быть потенциально сохранена, если бы им вовремя оказали первую помощь. За полгода в авариях погибли 97 человек, все скончались до приезда скорой медицинской помощи. Выяснилось, что у 25 из 97 погибших был шанс выжить, - пояснила преподаватель Учебно-методического центра Ольга Крохалева.

Два важнейших урока, которые получают слушатели курсов по первой помощи – сердечно-легочная реанимация и помощь, если человек подавился инородным телом, к примеру, булочкой. Алгоритмов действий в этих случаях масса, как и книг по этой теме, но бывает, что там пишут откровенный бред. К примеру, в фильмах часто показывают, как человек начинает задыхаться в кафе, чем-то подавившись, и зевака из толпы делает ему трахеотомию – разрезает трахею для поступления воздуха в легкие и вставляет туда трубочку из-под сока. Но нужно понимать, что человек без специального опыта не должен проводить такие манипуляции.

Подсказка КП

Обучение по программе дополнительного образования «Оказание доврачебной помощи» в рамках проекта «Научись спасать жизнь!» проводится на платной основе. Телефон для справок: 8(3852) 206-049

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Барнауле мужчина попытался оказать первую помощь подростку, которому стало плохо

Скорая помощь прибыла через 10 минут (подробнее)