Автобусы битком: какие проблемы появились после закрытия моста в центре города Барнаула

Прошло более двух недель после закрытия путепроводного моста в районе Нового рынка Фото: Олег УКЛАДОВ

Прошло более двух недель после закрытия путепроводного моста в Барнауле в районе Нового рынка. Жизнь горожан в связи с этим без преувеличения разделилась на До и После. Барнаульцам пришлось привыкать к новым реалиям на дорогах. Проблемы и перспективы новой схемы движения журналисты обсудили вместе с экспертами во время первого дискуссионного клуба «Точка зрения», который состоялся в Сибирской медиагруппе.

Личный нельзя общественный

На данный момент в этой фразе еще сложно поставить запятую. Мнения у активистов клуба на это счет разделились. Напомним, что вся работа по организации транспортного сообщения в городе на время ремонта моста была сконцентрирована на том, чтобы большая часть людей по возможности пересела с личного на общественный транспорт. Те горожане, кто последовал этому примеру, уже успели столкнуться с проблемами:

- Многие решили перейти на общественный транспорт из-за нежелания стоять в пробках, но столкнулись с другой проблемой. С 7 до 9 утра они просто не могут попасть в автобусы, потому что они переполнены, - говорит депутат АКЗС Людмила Суслова.

Со слов председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула Ивана Гармата, данная проблема находится на особом контроле. Профильные ведомства регулярно ведут мониторинг дорожно-транспортной обстановки в городе.

- На сегодняшний день идет работа с перевозчиками, чтобы они увеличивали число подвижных составов в часы пик. Регулярно идет корректировка по количеству подвижного состава и его запуску, - говорит Иван Гармат.

Отметим, что многие к общественному транспорту относятся скептически. Так, например, водитель с большим стажем Виктория Крахмалева считает, что многие баранульцы не захотят обменять личное авто на автобусы, маршрутки и трамваи из-за их плохого состояния.

- Эта утопия, что люди пересядут в общественный транспорт. Люди скорее буду снимать квартиры, переезжать, менять место работы, - говорит Виктория.

Данное мнение поддержал и новосибирский эксперт, который принял участие в заседании дискуссионного клуба:

- На данный момент, наоборот, неизбежен процесс перехода на личный транспорт, это связано автомобилизацией населения, число машин растет. Люди никогда не откажутся от комфортного личного транспорта. В развитых странах, где население преимущественно передвигается на общественном транспорте, он не является средством заработка для бизнесменов, это, в первую очередь, инструмент обеспечения комфортности и безопасности для граждан, - говорит Михаил Мезенцев, секретарь общественного совета при Минтрансе Новосибирской области, официальный представитель межрегионального общественного движения по развитию транспортной системы «Убитые дороги».

Многие к общественному транспорту относятся скептически Фото: Антонина Лышова

Транспорт есть везде

На пассажиропоток закрытие моста на данный момент кардинально не повлияло, но ситуация меняется ежедневно. Важно отметить, что многие городские предприятия изменили режим работы, некоторые перевели сотрудников на сменный график, что также благоприятно повлияло на загруженность дорог в часы пик. Для удобства движения общественного транспорта была разработана и новая схема движения.

- Были введены выделенные полосы, чтобы общественный транспорт двигался быстрее, чем личный. Эта идея уже сработала. Он стал ездить быстрее, чем до закрытия моста. Автобусные маршруты потеряли только две-три остановки в районе Нового рынка, - говорит один из разработчиков схемы движения, заместитель заведующего кафедрой «Организация и безопасность движения» в Алтайском техническом университете Сергей Павлов.

Отметим, что 15 июня подрядная организация приступит к обустройству второго разворотного кольца в районе Дома Быта. Сейчас ведутся подготовительные этапы: изготавливаются рельсы, контактные сети и опоры. Кольцо построят за 10-15 дней, по нему будет ходить трамвай №1.

- Трамвайное сообщение с поселком Восточный не будет восстановлено, но останется привычное автобусное и автомобильное сообщение. Отмечу, что маршрутная сеть сформирована так, что нет неохваченных частей города. Если где-то не ходят трамваи, есть обязательно автобусы, - говорит Иван Гармат.

Парковочный вопрос

В Барнауле есть предприниматели, чьи заведения находятся на первых этажах домов на проспекте Ленина, для которых «выделенки» оказались причиной «междоусобных войн» с «соседями».

- Из-за введения выделенных полос для общественного транспорта парковка на некоторых участках стала невозможна, люди стали заезжать во дворы, что очень не нравится жителям домов, они грозятся поставить шлагбаумы. Также это мешает и разгрузки по нормам Санпина. Все это негативно повлияло на выручку заведения, - говорят владелец кафе «Йель» Евгений и Татьяна Эйдемиллеры.

Представитель ГИБДД Константин Лобков рассказал, что грузовые транспортные средства могут заезжать на выделенную полосу с ближайшего перекрестка. Для этого у водителей должны быть соответствующие документы: путевой лист или счет-фактура.

Также предприниматели обеспокоены и тем, что парковочные карманы в будущем ликвидируют. Однако Иван Гармат заверил, что этого точно не произойдет.

Новосибирский эксперт, рассказал, что существует распоряжение Правительства РФ, в котором говорится, что организации, расположенные вдоль дорожной структуры, обязаны иметь парковочный карман, это не зависит от существования выделенных полос.

- Ни один норматив не запрещает размещение парковочных карманов при наличии полос общественного транспорта, - уточняет Михаил Мезенцев, секретарь общественного совета при Минтрансе Новосибирской области.

Отметим, что один из возможных перспективных сценариев развития транспортной системы города, о котором рассказали эксперты – введение платных парковок в центре, что тоже существенно снизит заторы на дорогах.

Прошло более двух недель после закрытия путепроводного моста в районе Нового рынка Фото: Антонина Лышова

Справка КП

«Точка зрения» - дискуссионный клуб на платформе Сибирской Медиагруппы. На регулярных встречах в открытом диалоге представители власти и активисты обсуждают вопросы, волнующие жителей города. Общественники, экономисты, политики, педагоги, эксперты и остальные неравнодушные барнаульцы могут выразить свою точку зрения на обсуждаемый вопрос, а структуры, принимающие важные для региона решения, ознакомиться с их мнением.

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