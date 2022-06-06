Возможны летальные исходы. Алтайский лор рассказал об опасности кондиционеров

Люди заражаются легионеллезом при вдыхании воздуха в помещении, где работает кондиционер Фото: Татьяна Гейнрих

Кондиционеры – настоящее спасение в летнюю 30-градусной жару. Но вместе с прохладным воздухом в организм может проникнуть особый микроб – легионелла. Чем этот возбудитель опасен и как правильно использовать кондиционер без вреда для здоровья, рассказал «КП» кандидат медицинских наук, главный врач Алтайского ЛОР-центра Евгений Тимошенский.

Болезнь легионеров

– В 1970-е годы стала известна так называемая болезнь легионеров или по-другому легионеллез. Это особенный микроб, который живет, в том числе и в кондиционерах. Попадая в воздух, возбудитель вызывает тяжелейшее воспаление легких. Вплоть до летальных исходов, – говорит Евгений Тимошенский.

Первая массовая вспышка этого заболевания зафиксирована в 1976 году среди участников съезда Американского легиона. Именно от этого пошло название недуга.

Легионеллы любят влажную среду. Конденсат, который скапливается в кондиционерах – излюбленное место их обитания и размножения, особенно летом при высоких температурах. Люди заражаются при вдыхании воздуха в помещении, где работает кондиционер. От человека к человеку инфекция не передается.

Правильная очистка

Современные кондиционеры оснащены функцией самоочистки. Но врач советует дополнительно проводить антибактериальную обработку. Для этих целей продаются специальные жидкости, пены, спреи.

По словам Тимошенского, особое внимание нужно уделить кондиционерам в машине. При первом в сезоне запуске лучше включить на полную мощность на некоторое время, но самим при этом не сидеть в машине, чтобы позволить бактериям покинуть замкнутое пространство.

Напомним, ранее Евгений Тимошенский рассказал, что в мае этого года в Алтайском крае произошел резкий всплеск аллергических заболеваний. Это было связано с тем, что все травы зацвели практически одновременно. Подробнее об аллергии и способах ее лечения можно почитать здесь.

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