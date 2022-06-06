На Алтае родители задолжали своим детям больше 212 млн рублей алиментов

Самый действенный метод воздействия на должника - ограничение в праве управления транспортными средствами Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие пять месяцев текущего года в работе у алтайских приставов находилось около 23 тысяч исполнительных производств, из которых 72% завели на злостных алиментщиков. Они задолжали своим детям больше 212 миллионов рублей.

– Основными мерами принудительного исполнения являются обращение взыскания на доходы должников, на денежные средства на счетах и арест имущества, - говорит главный судебный пристав Алтайского края Дмитрий Лабутин. - Хочу отметить, что обращение взыскания на заработную плату или иной доход неплательщика алиментов может быть применен в размере 70%, тогда как по другим категориям исполнительных производств максимум 50%.

При этом он подчеркивает, что самыми действенными методами воздействия на нерадивых должников до сих пор является ограничение в праве управления транспортными средствами. Так, только в нашем регионе запрет вынесен в отношении более чем 2,6 тысяч человек. Результат – алиментная «казна» с начала года пополнилась на почти на 32 млн рублей.

- Также действенной мерой является ограничение права выезда за пределы Российской Федерации. На сегодняшний день в Алтайском крае такие запреты вынесены в отношении более 5,4 тысяч неплательщиков алиментов. Данной категорией должников погашена задолженность на 5 млн 400 тысяч рублей, - продолжает главный судебный пристав.

Кроме этого, с начала года приставы арестовали почти 60 автомобилей. По предварительным данным, их совокупную стоимость оценили в 20 млн 550 тысяч рублей. В итоге всех разбирательств пять машин были изъяты у их владельцев. Их общая задолженность составила 2,7 млн рублей.

Из числа тех, кто категорически отказывался выделять деньги на содержание собственных детей, 486 человек привлекли к уголовной ответственности. Это притом, что это крайняя мера воздействия на нерадивых родителей.

- Прежде чем ее применить, судебный пристав работает с несознательным родителем, пытаясь добиться от него исполнения обязательств по содержанию ребенка. От должника требуется только одно, чтобы он работал и платил алименты, то же самое нужно и взыскателю, - рассказывает Дмитрий Лабутин.

Поэтому родителя сначала уговаривают, потом понуждают устроиться на работу, если таковой у него нет и только после того, как все методы испробованы, а вставать на путь исправления человек не хочет, то тогда на него заводят уголовное дело.

- Санкция 157 статьи УК РФ осталась прежней — принудительные либо исправительные работы до года, арест на срок до трех месяцев либо реальное лишение свободы на срок до года, - объясняет эксперт.

Административные дела в этом году возбудили в отношении 938 должников. С них удалось взыскать 1,3 млн рублей. «Уголовники» же возместили менее 200 тысяч рублей. Действительно, стоит подчеркнуть, что даже попадание под статью не снимает с родителя ответственность, и платить по счетам ему все же придется, так что просто отсидеться не получится.

- Пока родитель не погасит всю задолженность полностью, он будет находиться в поле зрения службы судебных приставов. Действующее законодательство предусматривает неоднократное привлечение алиментщиков к уголовной ответственности. Причем при повторном совершении данного преступления суд, как правило, прибегает к более суровой мере наказания — реальному лишению свободы. На сегодняшний день в Алтайском крае в местах, не столь отдаленных, уже находятся 35 уклонистов от уплаты алиментов, - говорит Дмитрий Лабутин.

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