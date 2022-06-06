На Алтае 23-летний парень выстрелил в полицейского и убежал в лес

На месте происшествия Фото: СУ СК по Республике Алтай

В Республике Алтай 23-летнего молодого человека будут судить за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Молодой человек выстрелили в полицейского, а потом убежал в лес, сообщает СУ СКР региона.

По версии следствия, все произошло 1 июня около 13 часов в селе Беляши Кош-Агачского района. Полицейские проводили обыск в жилище у 23-летнего местного жителя и обнаружили незарегистрированный карабин Мосина с патронами. Во время его изъятия парень выхватил оружие из рук правоохранителя и выбежал на улицу.

Находясь недалеко от дома, парень стал стрелять из карабина и не реагировал на требования полицейских успокоиться.

– Находясь на расстоянии около 80 метров от одного из сотрудников полиции, мужчина произвел не менее одного прицельного выстрела в полицейского, но пуля не попала в последнего, поскольку тот уклонился от выстрела, – подчеркнули в ведомстве.

После этого молодой человек убежал в лес с оружием, однако вскоре его нашли. После переговоров местный житель добровольно сдался, а находящиеся при нем оружие и боеприпасы изъяли.

Сельчанину уже предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Молодого человека взяли под стражу.

– Расследование уголовного дела продолжается. Следователями проводится сбор доказательств, – резюмировали в ведомстве.

Ранее мы писали о том, что в Алтайском крае 57-летнего мужчину осудили за убийство участкового отдела полиции по Ленинскому району Барнаула. Мужчину приговорили к 21 году и 3 месяцам лишения свободы.

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