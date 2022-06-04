Новый сквер появится в центре Барнаула

Предварительный эскиз проекта сквера Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В самом центре Барнаула, на улице Чкалова появится новый сквер. Его создадут в честь медиков.

Новый сквер обустроят на улице Чкалова, где еще совсем недавно стояли торговые павильоны. Несколько недель назад их демонтировали и взору барнаульцев открылась прекрасная площадка с видом на медицинский университет. Многие сразу заговорили о том, что было бы здорово, если бы на этом месте появится сквер, где можно отдохнуть. Кажется, власти города в этот раз услышали пожелания.

Сегодня комиссия провела выездное совещание, на котором предварительный эскиз, подготовленный профильным комитетом, «примерили» на территории будущего сквера.

- В ходе обсуждения у нас появилось предложение о слиянии проектов, и это, на мой взгляд, рациональное решение. В ближайший месяц мы планируем доработать эскизы, представленные городскими архитекторами и медицинском сообществом. Ранее предполагалось, что это будет местом отдыха для студентов, но мы с удовольствием поддержим идею создания площадки, посвященной нашим врачам, - приводит слова главы города Вячеслава Франка мэрия.

Министр здравоохранения Дмитрий Попов отметил, что они давно искали место, где можно было бы подчеркнуть важность и нужность врачей, их подвиг. Концепция давно обсуждалась с медицинским сообществом и вот, кажется, идея начинает воплощаться в реальность.

- Было предложено несколько вариантов, и наш профильный университет – это то знаковое место, откуда начинает свои трудовой путь каждый медицинский работник, поэтому мы очень рады, что городская администрация поддержала нашу инициативу. Мы примем самое активное участие в реализации данного проекта и окажем всестороннюю помощь, - отметил министр.

Центральным знаком в будущем сквере должен стать памятный знак, посвященный врачам. Предварительный эскиз уже готов.

Помимо этого руководство медицинского университета положительно восприняло предложение увеличить сквер за счет прилегающей к вузу территории.

- Рада, что сегодня руководство города и партия благоустраивают этот участок. Ведь будущие врачи и фармацевты нуждаются в этом сквере. Здесь можно проводить различные студенческие мероприятия для того, чтобы учащиеся вуза понимали: у них есть место, в которое они могут возвращаться в любое время и вспоминать студенческие годы, - также подчеркнула главный врач городской поликлиники №1 Елена Азарова.

Так как концепция сквера изменяется и окончательный проект еще не готов, сроки реализации немного сдвигаются. Но власти обещают, что сделают все возможное, чтобы выполнить работы уже в этом году.

- Мы будем стараться, как можно раньше выполнить работы, чтобы уже в этом году реализовать первый этап благоустройства сквера ко Дню города: своевременно высадить деревья и проложить пешеходную связь, а в дальнейшем наполнить его соответствующими архитектурными решениями, - резюмировал Вячеслав Франк.

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