День России 12 июня 2022 в Алтайском крае: программа мероприятий

День России на Алтае будут отмечать пять дней Фото: Олег УКЛАДОВ

На Бирюзовой Катуни в десятый раз пройдет Всероссийский фестиваль традиционной культуры «День России». При этом торжество растянется на пять дней. Рассказываем, как отметят День России 12 июня 2022 в Алтайском крае.

В этом году праздник будет посвящен Году культурного наследия народов России и 85-летию Алтайского края. Открытие фестиваля состоятся 8 июня, однако главное массовое гуляние произойдет непосредственно 12 июня.

Фестиваль начнется с X Международной научно-практической конференции «Социальная интеграция и развитие этнокультур в евразийском пространстве». Встреча пройдет в стенах Алтайского государственного университета.

- Кроме этого в дни фестиваля будет работать межрегиональная молодежная летняя школа «Этнические культуры, практики интеграции и развития», в которой примут участие молодые ученые из разных регионов России, - рассказывают организаторы.

9 июня

На территории туркомплекса «Березка» в Алтайском районе Алтайского края пройдет торжественное открытие фестиваля с конкурсом национальных кухонь и участием этнокультурных объединений.

10 июня

Все на этой же площадке пройдет концерт «Юбилейные встречи». Она начнется в 14 часов и завершится в 18.00. Параллельно с этим будет работать выставка-ярмарка «Живое ремесло», а с 19.00 начнется мастер-класс «Подвижные молодежные игры для детей и молодежи» от Надежды Тарасевич из Новосибирска.

11 июня

С 9.30 до 12.00 на «Березке» будет работать творческая лаборатория фольклорных коллективов «Древо».

10.00-12.00 Конкурс презентаций этнокультурных объединений «Я горжусь тобой, Алтай!», посвященный Году культурного наследия народов России.

К 12.00 в Барнауле приглашают гостей в кинотеатр «Премьера» (улица Крупской, 97). Здесь состоится тематический показ фильма, посвященного Дню России.

Кроме этого, на территории «Березки» в этот день пройдут мастер-классы по плетению из бересты, «Традиционная пляска Алтайского края», «Фольклор в открытке» и многое другое.

12 июня

В заключительный день фестиваля гуляния переедут на территорию «Бирюзовой Катуни». Первой в 12 часов откроется выставка-ярмарка «Живое ремесло».

С 13.00 до 14.30 пройдут Троицкие гуляния, а срезу после них свое почетное место на празднике займет хороводное шествие.

Торжественное закрытие Дня России начнется в 15 часов. В программе выступление Сергея Старостина (Москва), Алексея Ховалыга (Тыва), студии «Вечора» (Пермь), ансамбля «Читинская Слобода» (Забайкальский край), семейного клуба «Основа» (Вологодская область), ансамбля «Уяв» (Чебоксары), творческого объединения «Казачий Кругъ» (Москва), проекта «Этносфера» (Москва).

Для жителей Барнаула празднично-познавательную программу подготовил Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая (улица Льва Толстого, 2). Мероприятие «Мое Отечество: Государственная символика России и административные символы Алтайского края» начнется в 13 часов. Это праздник специально для детей младшего школьного возраста. Ребят познакомят с главными символами России – гербом, гимном и флагом, а кроме того расскажут о смысле, который заключен в них.

- День России — праздник свободы, мира и доброго согласия всех людей на основе закона и справедливости. Этот праздник — хороший повод, чтобы закрепить в умах детей мысль о всеобщей ответственности каждого человека за настоящее и будущее нашей Родины, - говорят в музее.

15.00-16.00 – пройдет мастер-класс по художественной вырезке из бумаги «Ажурное кружево. Символ России». Он будет интересен для ребят младшего и среднего школьного возраста.

Количество мест ограничено, так что требуется предварительная запись по телефонам: 50-42-43 или оставьте заявку на WhatsApp +7(952)-003-07-99.

В Барнаульском планетарии (пр. Ленина, 19) День России отметят несколькими полнокупольными программами: «Как Месяц к Солнцу в гости ходил», «Солнечный взрыв», «Предания о звёздах».

Также на свежем воздухе отметить праздник можно в парке «Лесная сказка». В 12 часов там начнется программа «Праздник русской березки. Троица», а помимо этого пройдет конкурс «Краса-длинная коса» в рамках празднования Дня России. Возраст участниц не ограничен. Главное условие - натуральные волосы. Победительница получит сертификат на 10 тысяч рублей на золото.

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