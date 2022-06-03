Теплое и засушливое лето-2022 прогнозируют в Алтайском крае

По предварительному прогнозу, температуры летом будут держаться в диапазоне климатических норм Фото: Олег УКЛАДОВ

Лето-2022 в Алтайском крае по прогнозу обещает быть теплым, но засушливым. Подробнее о том, к чему готовиться жителям региона, рассказала на пресс-конференции ТАСС начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик.

Весна в регионе была теплее, чем обычно. В апреле-мае столбик термометра показывал на 3-5 градусов выше нормы. При этом, как выразилась синоптик, наблюдался «жесточайший дефицит осадков». Причина в том, что на Алтай редко приходили циклоны с живительной с атлантической влагой. Вместо них на территорию региона проникали циклоны с районов Средней Азии, в которых нет запаса влаги, необходимого для выпадения осадков.

В начале июня жара сменилась похолоданием, что вполне типично для западно-сибирских регионов в первую декаду месяца.

– Сибирь оказалась под влиянием северных ветров. Южные районы сейчас беззащитны перед арктическим воздухом Северного Ледовитого океана. Но этот процесс не будет продолжительным. Вскоре гребень тепла из европейской части России начнет смещаться на Урал и далее распространится по южным районам Сибири. В конце первой декады температура поднимется, и мы прогнозируем, что все-таки глубокая волна холода в июне будет последней, – рассказывает Анна Лапчик.

По предварительному прогнозу, аграриям Алтайского края советуют готовиться к дефициту осадков в июне и июле. В августе осадков станет больше. Температуры летом будут держаться в диапазоне климатических норм.

– Это лишь предварительная картина, которая может претерпевать изменения. Вероятность предварительного прогноза 60-70%, – предупреждает синоптик.

Более точные прогнозы на июль и август появятся в первых числах этих месяцев.

Напомним, в Алтайском крае с 3 по 7 июня действует штормовое предупреждение. Ночью возможны заморозки до -2 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Заморозки до -2 градусов ожидаются в Алтайском крае

В регионе объявили штормовое предупреждение (подробнее)