Краснодарский драмтеатр увлекает барнаульскую публику своими постановками

Спектакль "Маскарад" Краснодарского драмтеатра Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский и Краснодарский драматические театры устроили обменные гастроли. Пока наши артисты располагаются на кубанской сцене, дорогие гости Барнаула собирают аншлаги в краевой столице.

Гастроли на Алтае продлятся до 5 июня, так что еще есть возможность успеть увидеть классические произведения в прочтении Краснодарского драмтетра. На днях состоялся показ спектакля по пьесе Михаила Лермонтова «Маскарад». Режиссер-постановщик Константин Демидов.

– Успешный в карточных играх и привыкший к столичным раутам Евгений Арбенин пресытился порочной жизнью высшего общества. К тому же он уже не молод. По совету друга и для личного удобства Арбенин женится, заключает некий «союз с добродетелью» и неожиданно для себя... влюбляется в совсем юную супругу. Вокруг Нины – прекрасной, как ангел, и наивной, как дитя, – сосредоточены все его мысли, вся нежность некогда окаменевшего сердца. Возможна ли чистая непоколебимая любовь среди интриг и обманов разгульной светской жизни? – задаются вопросом авторы постановки.

Спектакль "Маскарад" Краснодарского драмтеатра Фото: Олег УКЛАДОВ

Те, кто не читал произведение – смогли найти ответ во время просмотра спектакля. Остальным же ничего не остается, как прийти на другие постановки Краснодарского драматического театра.

Впереди несколько представлений. Так 4 июня на основной сцене покажут водевиль из жизни Тифлиса (Тбилиси) XIX века «Ханума» (12+). Это музыкальная комедия, действие которой происходит в одном из древнейших кварталов старого города. Разорившийся грузинский князь Пантиашвили задумал жениться. Но не просто так. Он четко намерен заключить выгодный для него брак. Для этого он решил воспользоваться услугами свахи – Ханумы.

Она подыскала ему выгодную партию – богатую женщину. Но проблема в том, что она довольно-таки немолода, да и что греха таить – далеко не красавица.

Спектакль "Маскарад" Краснодарского драмтеатра Фото: Олег УКЛАДОВ

Зато другая сваха - Кабато - хочет женить князя на красавице Соне, дочери армянского купца Микича.

- А Сона, наперекор всем планам отца, князя и Кабато, влюбляется в молодого Котэ, племянника князя. Ханума, желая помочь влюбленной паре и одновременно помешать своей конкурентке, решает испортить сватовство князя... – рассказывают в театре.

Чем закончится свадебная история – узнаете в самом конце. А для тех, кто любит классику и предпочитает знать все наперед – 5 июня «Ромео и Джульетта» (12+). Разве надо рассказывать о чем этот спектакль. Кстати, его премьера на сцене Краснодарского драмтеатра состоялась в декабре 2021 года, так что это довольно новый и осовремененный материал.

Торопитесь, билеты еще есть в продаже. Стоимость от 150 до 700 рублей.

Спектакль "Маскарад" Краснодарского драмтеатра Фото: Олег УКЛАДОВ

Спектакль "Маскарад" Краснодарского драмтеатра Фото: Олег УКЛАДОВ

Спектакль "Маскарад" Краснодарского драмтеатра Фото: Олег УКЛАДОВ

Спектакль "Маскарад" Краснодарского драмтеатра Фото: Олег УКЛАДОВ

Спектакль "Маскарад" Краснодарского драмтеатра Фото: Олег УКЛАДОВ

Спектакль "Маскарад" Краснодарского драмтеатра Фото: Олег УКЛАДОВ

Спектакль "Маскарад" Краснодарского драмтеатра Фото: Олег УКЛАДОВ

Спектакль "Маскарад" Краснодарского драмтеатра Фото: Олег УКЛАДОВ

Спектакль "Маскарад" Краснодарского драмтеатра Фото: Олег УКЛАДОВ

Спектакль "Маскарад" Краснодарского драмтеатра Фото: Олег УКЛАДОВ

Спектакль "Маскарад" Краснодарского драмтеатра Фото: Олег УКЛАДОВ

Спектакль "Маскарад" Краснодарского драмтеатра Фото: Олег УКЛАДОВ

Спектакль "Маскарад" Краснодарского драмтеатра Фото: Олег УКЛАДОВ

Спектакль "Маскарад" Краснодарского драмтеатра Фото: Олег УКЛАДОВ

Спектакль "Маскарад" Краснодарского драмтеатра Фото: Олег УКЛАДОВ

Спектакль "Маскарад" Краснодарского драмтеатра Фото: Олег УКЛАДОВ

Спектакль "Маскарад" Краснодарского драмтеатра Фото: Олег УКЛАДОВ

Спектакль "Маскарад" Краснодарского драмтеатра Фото: Олег УКЛАДОВ

Спектакль "Маскарад" Краснодарского драмтеатра Фото: Олег УКЛАДОВ

Спектакль "Маскарад" Краснодарского драмтеатра Фото: Олег УКЛАДОВ

Спектакль "Маскарад" Краснодарского драмтеатра Фото: Олег УКЛАДОВ

Спектакль "Маскарад" Краснодарского драмтеатра Фото: Олег УКЛАДОВ

Спектакль "Маскарад" Краснодарского драмтеатра Фото: Олег УКЛАДОВ

Спектакль "Маскарад" Краснодарского драмтеатра Фото: Олег УКЛАДОВ

Спектакль "Маскарад" Краснодарского драмтеатра Фото: Олег УКЛАДОВ

Спектакль "Маскарад" Краснодарского драмтеатра Фото: Олег УКЛАДОВ

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