В Барнауле снова ожидается спрос на ипотеки

На данный момент средняя ипотечная ставка в регионе на вторичном рынке - 10,9-11,9% Фото: Антонина Лышова

На протяжении весны на рынке недвижимости Барнаула в сегменте ипотечного кредитования наблюдалось уменьшение спроса. Однако в конце мая ситуация начала меняться из-за понижения Центробанком ключевой ставки с 14 до 11% - число заявок на ипотеку сразу выросло. Подробнее об этом рассказала барнаульский риелтор Оксана Клипенштейн.

Космический ежемесячный платеж

Со слов риелтора, в мае большинство сделок проходило за счет наличных средств. Под 14% ипотеку брать кредит никто особо не торопился, так как это дорого.

- Рост платежа по ипотеке ограничил возможности для многих людей решить свой жилищный вопрос. Кроме того, и получить ипотеку стало сложнее, так как для такого платежа нужен очень высокий доход. Для защиты рынка банки подняли размер первоначального взноса на «вторичке» до 20%, а по домам до 30%. Это создало заградительные меры и сказалось на динамике ипотечного кредитования, - рассказывает Оксана Клипенштейн.

Рост ежемесячного платежа был связан с увеличением процентной ставки на протяжении года и высокими ценами на недвижимость. Так, по данным одного из ведущих банков, озвученным риелторам, в январе 2021 года средний ежемесячный платеж составлял 30 110 рублей, а в январе этого года сума существенно выросла до 41 816 рублей. В апреле сумма ежемесячного платежа составила уже 55 415 рублей. Многие клиенты выбрали тактику ожидания понижения ключевой ставки, что и произошло в конце мая. Центробанк РФ понизил ее до 11%.

Что чаще берут под ипотеку

Основной спрос на ипотечном рынке недвижимости сейчас – жилье стоимостью около 3 миллионов рублей. При этом в феврале на «вторичку» приходилось 73% заявок, на «первичку» – 27%.

- В идеале люди хотят готовое новое жилье с новым ремонтом – именно такой запрос является самым популярным среди покупателей. А вот далее все зависит от того, что реально купить, сколько денег предоставит банк, какой размер платежа и какой первоначальный взнос, - рассказывает риелтор.

При этом, по данным одного из ведущих банков, в марте 95% заявок приходилось на льготные программы, базовой ипотекой воспользовались только 5% покупателей. Как отмечает риелтор, льготные ипотеки хорошо поддерживают отрасль ипотечного кредитования.

- Речь идет о программах господдержки для строительства жилья в многоквартирных домах, семейной ипотеке, где есть ребенок, рожденный не позднее 2018 года. Низкая процентная ставка делает покупку жилья доступной в плане ежемесячного платежа. А также популярны сделки с материнским капиталом, который является отличным первоначальным взносом на покупку квартиры. Все это открывает широкие возможности для молодых семей по решению жилищного вопроса, - говорит Оксана Клипенштейн.

Бонусы от застройщиков

На данный момент средняя процентная ставка в Алтайском крае на вторичном рынке - 10,9-11,9%. По госпрограммам при покупке квартиры от застройщиков - 8,7%, семейная ипотека - 5,7%, для айтишников - 4,7%. При этом дополнительные программы вводят и сами строительные компании, чтобы стимулировать продажи. Один из примеров – субсидированная ставка. В данном случае застройщик берет на себя часть расходов, поэтому платеж по ипотеке для клиентов становится доступнее. Самая минимальная ставка в Барнауле – 0,1%, но она применяется очень редко и только на определенный сектор жилья. Чаще всего это трех- и четырехкомнатные квартиры под семейную ипотеку.

- В любом случае, сокращение ипотечной ставки даже на 2% делает покупку жилья реально более доступной. Покупателю, по большому счету, не столь важна стоимость самой квартиры, сколько доступный ежемесячный платеж за нее. Например, готовая квартира от застройщика стоит 6,2 млн рублей, первоначальный взнос – 1 млн рублей, при ставке семейной ипотеки платеж будет 30 000 рублей в месяц (ставка 5,7%), а при субсидированной ставке 0,1% в два раза меньше, то есть 14 666 рублей, - рассказывает спикер.

Еще один способ поддержки от застройщиков – скидки. Например, есть строительные компании, которые делают скидку 50 000 рублей от стоимости квартиры семьям с ребенком. Есть застройщики, которые делают скидку в размере пяти тысяч рублей за каждый квадрат.

- Совершенно уникальная акция у застройщиков — летние каникулы. Оплатите 30% от цены квартиры, а в сентябре остальную часть, можно с ипотекой. Это решает три задачи — экономия на платеже, ожидание людей о снижении ставки и фиксация цены, - отмечает Оксана.

Примерный расклад

Сейчас, как рассказывает эксперт, можно купить новую квартиру с ремонтом и мебелью за 110-117 тыс рублей за квадратный метр. Это считается вторичным жильем, поэтому и ставка по ипотеке будет около 12%. У застройщика цена на подобные квартиры будут аналогичными, но процентная ставка более низкая, так как ждать ключей от заветной квартиры придется около двух лет.

- Если у вас есть наличка, то выгоднее покупать готовое новое жилье. Если берете ипотеку, чтобы сэкономить, можно рассмотреть вариант квартиры в строящемся доме, - говорит риелтор.

На данный момент, например, доступная новостройка может стоить 2 702 200 рублей – это квартира-студия в 22,9 квадратов (118 000 рублей за квадратный метр), которую сдадут в эксплуатацию в 2024-2025 годы. Минимальный первоначальный взнос - 420 000 рублей. Ежемесячный платеж составит 17872 рублей на 30 лет.

На вторичном рынке, например, на сайте Avito в ценовой категории 2 700 000 — 2 750 000 нашлось несколько предложений. В основном это однокомнатные квартиры в старых трехэтажных домах в центре, «хрущевки» в районе улицы Северо-Западная и совсем немного студий в новых домах. Примерный ежемесячный платеж составляет около 21 тысячи рублей.

- Мы видим, что разрыв месячного платежа на первичном и вторичном рынках сокращается, что будет стимулировать спрос на вторичном рынке жилья. И, возможно, отток интереса с первичного рынка. А пока цена готового жилья еще корректируется вниз, рынок приспосабливается к новым условиям. Покупателей еще объективно мало, - резюмирует Оксана Клипенштейн.

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