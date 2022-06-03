Три варианта восстановления после ковида применяют на Алтае

В самых сложных случаях, участковый врач может поставить пациента на диспансерное наблюдение Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае для восстановления пациентов, после перенесенного коронавируса, применяют три направления. Об этом во время онлайн-конференции рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

– Сегодня в Алтайском крае действует три разных направления дальнейшего наблюдения и восстановления пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию, - говорит министр. – В поликлиниках проводится диспансеризация этой категории граждан. В настоящий момент уже осмотрено 25 тысяч пациентов. Участковые педиатры и терапевты приглашают тех пациентов, которым это необходимо, на прием.

Помимо этого, чтобы восстановиться физически, пациенты могут записаться на онлайн-реабилитацию, которую проводит Врачебно-физкультурный диспансер. Для такой категории сформированы специальные методички, которые позволяют укрепить организм. Правда есть одно «но»: летом курсы не работают. Программа реабилитации начнет действовать с осени.

- В рамках программы ОМС организована реабилитация пациентов в центре ООО «Территория здоровья». Здесь курс проходят жители Алтайского края после лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции в сочетании с пневмонией. Курс реабилитации рассчитан на 10-14 дней и проводится в условиях дневного стационара по направлению участковых терапевтов, - продолжает Дмитрий Попов.

Нужна ли пациенту, перенесшему коронавирус, специальная реабилитация или он может восстановиться самостоятельно без дополнительной помощи, должен определить лечащий врач по месту наблюдения. Он же должен установить есть ли противопоказания на ту или иную терапию.

А для того чтобы медик определил это, следует обратиться к участковому терапевту для прохождения углубленной диспансеризации. По ее результатам будет составлен дальнейший план реабилитации.

К слову, записаться на углубленную диспансеризацию можно через сайт Госуслуги. Услуга оказываться медицинской организацией субъекта РФ, к которой прикреплен гражданин. Попасть на обследование может пациент от 18 лет и старше. Рекомендуемся дата – с 61-го дня с момента выздоровления. Причем если вы переболели коронавирусом бессимптомно или не обращались к врачам, могут пройти диспансеризацию по собственной инициативе. Для этого потребуется написать заявление на имя руководителя поликлиники в письменном виде.

Обследование проводится в два этапа. На первом измеряют насыщение крови кислородом (сатурацию) в покое, а также во время активности (шестиминутный тест с ходьбой). Также проводится спирометрия или спирография; общий (клинический) анализ крови развернутый; биохимический анализ крови.

Для тех, кто перенес ковид в средней степени тяжести и выше также подразумевается определение концентрации Д-димера в крови. Кроме того, пациенту должны сделать флюорографию (если не выполнялась ранее в течение года).

Если получив все результаты данных исследований участковый терапевт увидит показания, то гражданин будет направлен на эхокардиографию, КТ легких и дуплексное сканирование вен нижних конечностей.

После того, как все исследования проведут, участковый определит группу здоровья и даст индивидуальные рекомендации по сохранению здоровья.

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