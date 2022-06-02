Выделенные полосы могут остаться в Барнауле после ремонта моста на Новом рынке

Сотрудники ГИБДД проводят ежедневный мониторинг движения транспорта Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Выделенные полосы могут остаться на некоторых участках Барнаула и после завершения реконструкции моста на Новом рынке. Подробнее об этом во время пресс-конференции рассказал Антон Шеломенцев, заместитель главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и благоустройству.

В приоритете общественный транспорт

Некоторые автомобилисты жалуются на то, что из-за реконструкции моста и выделенных полос им стало сложнее передвигаться по городу. Антон Шеломенцев отметил, что в этой ситуации приоритет отдается общественному транспорту.

– Общая концепция в целом и политика администрации города, конечно, не направлена на то, чтобы усложнить жизнь каким-то отдельным категориям граждан. Но в совокупности факторов есть определенные исходные данные. Провозная способность автобуса большой вместимости – 100 человек, машины – максимум пять. Исходя из этих простых подсчетов, приоритет отдается именно общественному транспорту, – сказал вице-мэр.

Он добавил, что выделенные полосы могут остаться в краевой столице и после реконструкции моста

– Я вам больше скажу, очень большое желание сохранить выделенные полосы для городского транспорта после завершения работ по строительству моста. По сути выделенные полосы для общественного транспорта – это первичная мера, первая пилюля, для того, чтобы начать определенные мероприятия по возрождению и восстановлению, находящегося на сегодняшний день не в лучшем состоянии общественного транспорта, - заявил Антон Шеломенцев.

Вице-мэр подчеркнул, что решая, каким способом добраться до работы или учебы, человек выберет стабильно работающий комфортный общественный транспорт, который ходит в любое время, пользуясь выделенными полосами. Это будет удобнее, чем стоять в пробках, добираясь на автомобиле.

При этом, по словам Антона Шеломенцева, для улучшения работы общественного транспорта в Барнауле требуются серьезные капитальные вложения.

Отметим, что только летом за сутки в Барнауле совершается более 340 тысяч поездок по различным маршрутам общественного транспорта.

Более 300 нарушителей

Сейчас сотрудники ГИБДД проводят ежедневный мониторинг движения транспорта.

Олег Каркошкин, начальник отдела ГИБДД по Барнаулу, говоря о выделенных полосах, отметил, что перевозчики уже заметили улучшение ситуации. На некоторых маршрутах время движения сократилось до 5 минут.

– Проект сработал. Часть водителей нарушает ПДД, но пока это на ситуацию не влияет, – сказал Олег Каркошкин

Он добавил, что если от транспортных предприятий будут поступать жалобы о том, что они не укладываются в графики, то будут принимать более жесткие меры. Пока же нет цели наказать всех автомобилистов, которые выезжают на выделенную полосу.

– На оформление одного материала уходит до получаса. У наряда основная задача - обеспечение левых поворотов, сбрасывание транспорта. Появилась проблема - пешеходам тяжело перейти через проспект Калинина. Эти задачи ставим личному составу, а не набрать количество нарушений, – подчеркнул представитель ГИБДД.

В ближайшем будущем выявлять нарушителей, выезжающих на выделенку, в автоматическом режиме помогут камеры видеофиксации. Их планируют установить до конца июля. Всего же пока за езду по выселенкам оштрафовали более 300 автомобилистов.

Добавим, что реконструкцию моста на Новом рынке в Барнауле планируют завершить в ноябре 2023 года.

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