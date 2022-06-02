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Общество2 июня 2022 9:50

Выделенные полосы могут остаться в Барнауле после ремонта моста на Новом рынке

За езду по выделенкам уже оштрафовали более 300 водителей
Герман Архаров
Сотрудники ГИБДД проводят ежедневный мониторинг движения транспорта

Сотрудники ГИБДД проводят ежедневный мониторинг движения транспорта

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Выделенные полосы могут остаться на некоторых участках Барнаула и после завершения реконструкции моста на Новом рынке. Подробнее об этом во время пресс-конференции рассказал Антон Шеломенцев, заместитель главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и благоустройству.

В приоритете общественный транспорт

Некоторые автомобилисты жалуются на то, что из-за реконструкции моста и выделенных полос им стало сложнее передвигаться по городу. Антон Шеломенцев отметил, что в этой ситуации приоритет отдается общественному транспорту.

– Общая концепция в целом и политика администрации города, конечно, не направлена на то, чтобы усложнить жизнь каким-то отдельным категориям граждан. Но в совокупности факторов есть определенные исходные данные. Провозная способность автобуса большой вместимости – 100 человек, машины – максимум пять. Исходя из этих простых подсчетов, приоритет отдается именно общественному транспорту, – сказал вице-мэр.

Он добавил, что выделенные полосы могут остаться в краевой столице и после реконструкции моста

– Я вам больше скажу, очень большое желание сохранить выделенные полосы для городского транспорта после завершения работ по строительству моста. По сути выделенные полосы для общественного транспорта – это первичная мера, первая пилюля, для того, чтобы начать определенные мероприятия по возрождению и восстановлению, находящегося на сегодняшний день не в лучшем состоянии общественного транспорта, - заявил Антон Шеломенцев.

Вице-мэр подчеркнул, что решая, каким способом добраться до работы или учебы, человек выберет стабильно работающий комфортный общественный транспорт, который ходит в любое время, пользуясь выделенными полосами. Это будет удобнее, чем стоять в пробках, добираясь на автомобиле.

При этом, по словам Антона Шеломенцева, для улучшения работы общественного транспорта в Барнауле требуются серьезные капитальные вложения.

Отметим, что только летом за сутки в Барнауле совершается более 340 тысяч поездок по различным маршрутам общественного транспорта.

Более 300 нарушителей

Сейчас сотрудники ГИБДД проводят ежедневный мониторинг движения транспорта.

Олег Каркошкин, начальник отдела ГИБДД по Барнаулу, говоря о выделенных полосах, отметил, что перевозчики уже заметили улучшение ситуации. На некоторых маршрутах время движения сократилось до 5 минут.

– Проект сработал. Часть водителей нарушает ПДД, но пока это на ситуацию не влияет, – сказал Олег Каркошкин

Он добавил, что если от транспортных предприятий будут поступать жалобы о том, что они не укладываются в графики, то будут принимать более жесткие меры. Пока же нет цели наказать всех автомобилистов, которые выезжают на выделенную полосу.

– На оформление одного материала уходит до получаса. У наряда основная задача - обеспечение левых поворотов, сбрасывание транспорта. Появилась проблема - пешеходам тяжело перейти через проспект Калинина. Эти задачи ставим личному составу, а не набрать количество нарушений, – подчеркнул представитель ГИБДД.

В ближайшем будущем выявлять нарушителей, выезжающих на выделенку, в автоматическом режиме помогут камеры видеофиксации. Их планируют установить до конца июля. Всего же пока за езду по выселенкам оштрафовали более 300 автомобилистов.

Добавим, что реконструкцию моста на Новом рынке в Барнауле планируют завершить в ноябре 2023 года.

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