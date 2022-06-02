Воспитатель из Барнаула ударила ребенка металлической ложкой промеж глаз

Мальчику о произошедшем она велела молчать Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительница Барнаула пожаловалась на воспитателя детского сада №234 на улице Попова. Как написала Оксана в паблике Barnaul22, сотрудница учреждения ударила её ребенка металлической ложкой между глаз. Мальчику о произошедшем она велела молчать.

- Мой сын болеет, перенёс уже три операции с диагнозом интропия альтернирующая и гиперметропия на обоих глазах. Тяжело и долго лечимся. Сын переживает, что приходится носить очки и принимать лекарства, часто недомогает с головной болью. Ходим в садик к замечательному воспитателю, проблем с ней никогда не было. Но на наше горе 25 мая некая *** (имя скрыто, прим. ред.) замещала нашего воспитателя и нанесла моему сыну удар металлической ложкой между глаз! Ребёнку было больно, и он расплакался, на что воспитатель настойчиво рекомендовала молчать о произошедшей ситуации (со слов сына, прим. ред.), - говорится в сообщении горожанки.

После детсада мальчик пожаловался маме на тошноту и головную боль, а в ходе разговора маме удалось выудить из малыша, что на самом деле произошло. На месте удара виднелось покраснение. Оксана вернулась в сад и потребовала от воспитателя объяснить свой поступок.

- На что она мне в крайне недоброжелательном тоне ответила: «Ну и что теперь, если хотите - пожалуйтесь. Ничего доказать вы не сможете, я же ему голову не проломила и никаких записей у вас на руках нет», - вспоминает разговор с воспитательницей Оксана.

Тем временем малыша несколько раз вырвало, мама повезла его в больницу. Врач диагностировал ушиб мягких тканей лобной части головы и спазм глазодвигательных мышц. Со слов матери, было назначено лечение и выписаны лекарства. Кроме того, ребенок всерьез напуган и боится ходить в сад.

Заведующая детсадом, к которой обратилась мама мальчика, отметила, что к воспитателю применят дисциплинарное взыскание. Однако родительница таким исходом дела осталась не довольна, поэтому решила рассказать об истории в соцсетях и потребовать увольнения женщины.

Вскоре пришел ответ от комитета по образованию Барнаула. Там подчеркнули, что применение физического и психологического насилия над воспитанниками детского сада недопустимо.

- Воспитатель уволен сегодняшним днем. Родителям принесены извинения за допущенный инцидент. Сотрудники детского сада окажут ребенку всю необходимую психологическую поддержку для дальнейшего комфортного пребывания в детском саду, - подчеркнули в ведомстве.

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