Какие болезни чаще всего выявляют в Алтайском крае

По итогам 2021 года диспансеризацию и профилактические осмотры в Алтайском крае прошли 328,5 тысячи взрослых человек Фото: Олег УКЛАДОВ

В 2022 году самыми распространенными заболеваниями среди выявленных впервые в Алтайском крае стали болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ. Об этом во время интернет-форума рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

Всего с начала года в Алтайском крае выявили 7035 случаев болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, впервые обнаружили 403 случая сахарного диабета. На втором месте по выявляемости в регионе занимают болезни системы кровообращения – 2821 случай. Затем следуют болезни органов дыхания – 742 и органов пищеварения – 695 случаев.

– Удельный вес злокачественных новообразований в структуре впервые выявленных заболеваний составляет 0,7%. Всего впервые выявлено в рамках диспансеризации 95 случаев злокачественных новообразований – 88 случаев (84%).Эти данные говорят сами за себя, – подчеркнул Дмитрий Попов.

Он добавил, что профилактика заболеваний и регулярная диспансеризация в первую очередь позволяет выявить заболевание в его зачатке и не позволить в дальнейшем развиваться.

По итогам 2021 года диспансеризацию и профилактические осмотры в Алтайском крае прошли 328,5 тысячи взрослых человек. В итоге специалисты впервые выявили почти 14 тысяч случаев заболеваний, из них на диспансерное наблюдение взяли свыше 5 тысяч человек.

– Это значит, что теперь эта категория людей должна будет постоянно наблюдаться у медицинских работников, – пояснил глава алтайского минздрава.

Отвечая на один из вопросов о ситуации с онкологическими заболеваниями, министр добавил, что в 2021 году прошли лечение 29 209 пациентов, это больше чем в 2020 году почти на 1500 человек.

– Безусловно, гораздо меньше внимания в поликлиниках было уделено диспансеризации и профилактическим мероприятиям, так как специалисты были отвлечены на оказание экстренной и неотложной помощи, работе в ковидных госпиталях, – сказал Дмитрий Попов. – Это и повлияло на снижение вновь выявленных заболеваний. В 2021 году онкопатологий в Алтайском крае было диагностировано на 13% меньше средних ежегодных показателей.

Сейчас, по словам главы регионального минздрава, ситуация выравнивается. Как только позволила эпидобстановка, в Алтайском крае возобновили диспансеризацию и профилактические осмотры.

За четыре месяца 2022 года выявили 3391 злокачественное новообразование, причем 59% из них – на ранних стадиях

– В настоящее время мы вместе с главными специалистами Минздрава перенастраиваем работу поликлиник в плане проведения диспансерного наблюдения. Сегодня на диспансерном наблюдении находятся 1,2 млн человек, которые нуждаются в постоянном наблюдении врачей. Наша задача ни упустить ни одного жителя края с хроническими неинфекционными заболеваниями, фельдшер на ФАПе, участковый терапевт должны знать пациентов высокой группы риска и постоянно контролировать их состояние, – резюмировал министр.

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