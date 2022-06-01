О пострадавших не сообщается Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В среду, 1 июня, в Белокурихе туристы застряли на фуникулере. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, причиной остановки канатно-кресельной дороги на гору Церковка стала сломанная ветка. На месте идут спасательные работы.

- На фуникулере находились люди. По прибытию первых подразделений и осмотра места происшествия было установлено, что на одну из опор упала ветка. На канатно-кресельной дороге находились 14 человек. Также на горе Церковка находилось 15 человек в ожидании спуска вниз, - отметили в главном управлении.

В Белокурихе туристы застряли на высоте из-за сломанного фуникулера. Фото: Юрий Чукмарев

В настоящий момент на месте ЧП работают сотрудники шестого пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Алтайскому краю и спасатели санатория. Кроме того, на помощь были вызваны спасатели поисково-спасательного отряда им. Зюкова и оперативная группа главка из Барнаула, а также специальные формирования из Бийска и Горно-Алтайска.

В Белокурихе туристы застряли на высоте из-за сломанного фуникулера Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

На момент 21:10 с канатно-кресельной дороги удалось спустить шестерых туристов, с горы Церковка спасли еще пять человек на квадроциклах.

В местных соцсетях пишут, что люди ждут помощи на фуникулере уже полтора часа. О пострадавших не сообщается.

Обновлено: Около 01:00 спасательные работы были завершены. Всего спасены 43 человека: 20 взрослых и один ребёнок с канатки, 14 взрослых и восемь детей с горы Церковка.

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