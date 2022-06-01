Барнаульских школьников учат кибербезопасности в летнем профильном лагере

Первая смена уже стартовала. Фото: Юлия Полковникова

Барнаульские школьники в летнем профильном лагере учатся не только программированию и робототехнике, но и правилам безопасности. Первая смена уже стартовала. Рассказываем, какие знания получают дети и о чем важно помнить, выходя в глобальную сеть.

Прокачать скиллы

Участники профильной смены при центре цифрового образования «ИТ-куб» не понаслышке знают о понятии «кибербгигиена». Опытные специалисты учат их тому, как правильно позиционировать себя в сети и защититься от злоумышленников. Дети уже узнали немало нового.

– В интернет лучше не выкладывать дорогие вещи и личные данные. Номера банковских карт. К тому же, если выложить фото друга без его согласия, это будет невежливо по отношению к нему, – рассказал Андрей Савченко, участник смены «Фан-IT-скилл».

Методисты уверены, что именно такие темы должны быть в центре внимания, когда ребенок сидит у монитора. Часто дети становятся жертвами мошенников и важно их защитить, дать для этого знания.

– Дети на самом деле очень хорошо все понимают, надо просто им показать, например, что недостаточно просто почистить историю браузера, чтобы никто не узнал, сколько ты часов просидел в интернете. История браузера хранится на твоем локальном компьютере, в то время как глобально она еще во многих местах отобразилась, и будет еще глобально храниться, на разных серверах, - рассказывает Светлана Шефер, руководитель центра цифрового образования детей «IT-куб. Барнаул». - Надо детям просто объяснять, они тогда больше тебе верят и начинают понимать, что этот виртуальный мир гораздо больше.

В центре «IT-куб» подобные смены проходят трижды за летние каникулы. В них бесплатно участвуют больше 100 учеников из разных школ города. Кроме того, с сентября по май в центр можно приходить после школьных уроков и прокачивать свои скиллы в области программирования, робототехники, а также кибербезопасности.

Полезные знания

Александр Прокопьев, депутат Госдумы, считает, что интернет не должен быть источником угроз для психического и физического здоровья. Вопрос кибербезопаности он прокомментировал в своем Telegram-канале:

– Уберечь детей одним ограничением доступа на вредоносные ресурсы невозможно. Поэтому важно, что здесь их учат ответственному поведению в Сети. Интернет должен быть источником знаний, развития и вдохновения, а не угроз для психического и физического здоровья. Мы оберегаем детей, давая им знания и навыки медиагигиены, способы защиты прав и личной информации в цифровой среде.