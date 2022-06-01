В Рубцовске лабрадор сломал позвоночник ребенку: хозяева собаки заплатят 350 тысяч рублей

Компенсацию морального вреда увеличили Фото: Олег УКЛАДОВ

Семилетняя девочка из Рубцовска упала и сломала позвоночник из-за собаки, которая разгуливала без поводка. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Алтайского края, хозяев лабрадора обязали выплатить компенсацию в размере 350 тысяч рублей.

Семилетняя девочка гуляла на детской площадке вместе с бабушкой. Там же рубцовчане выгуливали свою собаку. Уточняется, что питомец был без поводка и намордника. В какой–то момент собака направилась в сторону ребенка, а девочка, испугавшись, побежала, но животное все же догнало и задело её – малышка упала на землю лицом вниз, а позже ей диагностировали компрессионный перелом позвоночника.

- Помимо физических, ребенку причинены и нравственные страдания, выразившиеся в переживаниях по поводу произошедшего, - уточнили в пресс-службе.

Изначально Рубцовский городской суд обязал хозяев собаки выплатить 240 тысяч рублей, однако прокурор города в интересах несовершеннолетней пострадавшей обратился в суд с требованием увеличить компенсацию морального вреда до 500 тысяч рублей. В итоге сумму компенсации пересмотрели – 350 тысяч рублей.

- Судом не в полной мере были учтены последствия перенесенной травмы позвоночника, длительность лечения, ограничения в движении и активном образе жизни, состояние здоровья ребенка в настоящее время, в том числе психологическое из-за произошедшего события, - говорится в сообщении.

Напомним, накануне жительница Барнаула отсудила у продавца 400 тысяч рублей за травму ребенка на самокате. Оказалось, что был продан транспорт с дефектом – из-за сломанного руля ребенок упал и получил компрессионный перелом позвонков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Барнауле женщина отсудила у продавца 400 тысяч рублей за травму ребенка на самокате

Купленный транспорт оказался ненадлежащего качества (подробнее)