«Мещане», «Маскарад» и не только: в Барнауле покажут спектакли Краснодарского театра

С 1 по 5 июня в Барнауле впервые пройдут гастроли Краснодарского академического театра драмы им. М. Горького. О том, какие постановки увидят жители краевой столицы и почему их не стоит пропускать, на пресс-конференции рассказали представители театра.

Обменные гастроли

Краснодарские артисты прибыли в Барнаул по федеральной программе «Большие гастроли». В это же время на юг России отправились представители алтайского театра драмы.

– Утром к нам прилетели долгожданные гости, а наши артисты сели в «Ласточку», чтобы из Сочи ехать до Краснодара. Меняемся площадками и меняемся погодой, – рассказала Любовь Березина, директор Алтайского краевого театра драмы имени В.М Шукшина.

Пресс-конференций в алтайском театре драмы Фото: Олег УКЛАДОВ

Арсений Фогелев, главный режиссёр Краснодарского академического театра драмы им. М. Горького, добавил, что программы «Большие гастроли» - прекрасный проект, благодаря которому представители театра впервые за 36 лет выезжает на такое большое расстояние.

– Хочется поблагодарить за то, что к нам в Краснодар привезли довольно-таки сборный репертуар. Есть прогрессивные и классические постановки, – добавил главный режиссер.

Пресс-конференций в алтайском театре драмы Фото: Олег УКЛАДОВ

Яркие постановки

На основной сцене театра драмы в Барнауле зрители увидят пять спектаклей. Это «Маскарад» 12+, «Золушка» 6+, «Мещане» 12+, «Ханума» 12+, а также «Ромео и Джульетта» 12+.

– Спектакли - визитная карточка нашего театра. Можно было еще привезти, но дней не хватает, – отметил Арсений Фогелев. – Конечно же, есть спектакли камерного зала, но это связано с сложностями перевозки и финансовыми моментами.

Пресс-конференций в алтайском театре драмы Фото: Олег УКЛАДОВ

Олег Метелев, заслуженный артист России, подчеркнул, что для артиста важно менять локацию и понимать, как одну и ту же постановку смотрят разные зрители.

Когда пройдут спектакли в Барнауле:

1 июня, 18:30 - «Маскарад» М. Лермонтова 12+

2-3 июня, 10:00 - «Золушка» Е. Шварца 6+

2 июня, 18:30 - «Мещане» М. Горького 12+

4 июня, 17:30 - «Ханума» А. Цагарели; 12+

5 июня, 17:30 - «Ромео и Джульетта» У. Шекспира. 12+

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