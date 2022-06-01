Вековой юбилей Чуйского тракта

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Алтай»

26 мая в Алтайском крае отметили день 100-летия присвоения Чуйскому тракту статуса государственной дороги. В честь этого события состоялось торжественное открытие сразу двух обновленных участков трассы.

Многовековая история

Чуйский тракт, или трасса Р-256, объединяет три региона: Новосибирскую область, Алтайский край и Республику Алтай. После Ташанты она связывает Западную Сибирь с Монголией и Китаем. Это именно тот самый путь, которым с древних времен пользовались торговцы и воины. В китайских хрониках тысячелетней давности тоже есть упоминания о нем, правда, тогда дорога называлась Мунгальский тракт.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Алтай»

Несмотря на такую долгую историю, статус государственной дороги был присвоен всего век назад. И сегодня Чуйский тракт не просто трасса, это визитная карточка Алтая. Она входит в пятерку самых красивейших дорог мира, а гости региона выбирают тракт не только как самый удобный путь, это уже сам по себе туристический объект. Даже гиды предлагают экскурсии на колесах, в буквальном смысле слова не выходя из машины. Благо, что ехать по нему сплошное удовольствие.

Вот и дорожники признают, что на сегодняшний день состояние дороги уже приближается к идеальному. Впору ставить и решать другие задачи, чем они, собственно, и занимаются. Так, 26 мая, в юбилейный день, губернатор Алтайского края Виктор Томенко и руководитель Росавтодора Роман Новиков открыли движение по участку со 173-го по 183-й км федеральной трассы Р-256 «Чуйский тракт» после проведенной на нем масштабной реконструкции.

«Открытие этого важного участка позволило решить несколько задач: мы сняли напряженность на этом отрезке дороги, увеличив пропускную способность за счет двух дополнительных полос, повысили безопасность дорожного движения посредством разделения транспортных потоков и современных элементов обустройства трассы. Все это - результат усердного труда и грамотно продуманной технологии, - подчеркнул Роман Новиков. - Поздравляю жителей региона и всей страны, которые имеют возможность с комфортом проехать по Чуйскому тракту и реализовать свои туристические планы в таком прекрасном месте, как Алтайский край».

«Проект предусматривал расширение участка до четырех полос движения с разворотными петлями и переходно-скоростными полосами, а также строительство двухуровневой транспортной развязки возле станции Озерки. Это позволило обеспечить безопасный доступ к федеральной трассе жителям близлежащих населенных пунктов. В районе села Озерки дорожники построили подземный пешеходный переход, встречные потоки разделили металлическим барьерным ограждением по оси дороги, устроили стоянку для большегрузного транспорта. Кроме того, на участке протяженностью 14 км смонтировали новые линии электроосвещения», - рассказал начальник подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор «Алтай» Анатолий Волков.

Дорога как взлетная полоса

Второй участок Чуйского тракта торжественно «распечатанный» накануне, находится на отрезке с 216-го по 223-й км. Его расширили до четырех полос и устроили две стоянки для большегрузного транспорта.

- Объект может быть использован не только в качестве автомобильной дороги, но и как взлетно-посадочная полоса при ликвидации ЧС на воздушных судах, - рассказывает о его уникальности главный инженер ФКУ Упрдор «Алтай» Сергей Рубаненко. - Ширина проезжей части - четыре полосы движения, также есть объездная дорога и площадки отдыха. Протяженность объекта превышает пять километров, с учетом объездной дороги общая длина введенного участка - 11 километров. Последняя необходима, чтобы осуществлять движение в то время, когда будет производиться эксплуатация дороги по второму назначению.

Таким образом, по словам Романа Новикова, останется 182 км Чуйского тракта для расширения до четырех полос движения. В прошлом году подрядчик выполнил семь километров, в этом - 12 км, в 2023-м - 24 - 25 километров. При этом не исключено, что где-то работы завершатся досрочно.

- Даже простой математики достаточно чтобы подсчитать: при таком темпе восьми лет нам будет достаточно. Так что задачу мы можем выполнить заблаговременно, - говорит Роман Витальевич. - Стоит отметить, что на сегодняшний день Чуйский тракт находится в одной из самых высоких степеней нормативного состояния во всей стране - более 90%. Сегодня мы ставим перед собой задачи по модернизации дороги: оснастить освещением, современными методами обеспечения безопасности дорожного движения, там, где есть перегруз движения, - понизить его.

Федеральная поддержка

- Дорожная сеть Алтайского края одна из самых протяженных в стране, а иногда мы даже говорим, что самая крупная. 54 тысячи километров - это муниципальные и региональные дороги и еще более тысячи километров - это федеральные трассы, проходящие по территории края. Сегодня по всем направлениям идет целенаправленная и системная работа, - говорит губернатор Алтайского края Виктор Томенко. - Только по линии консолидированного бюджета края в прошлом году на решение всех дорожных вопросов (ремонт, реконструкция, содержание и строительство) было направлено около 15 млрд рублей. А на этот год, с учетом уже принятых решений и поддержки со стороны федерального бюджета, - 21 млрд рублей.

Конечно, можно сделать скидку на то, что за последние месяцы цены на материалы поднялись, но порядка 800 - 900 километров автодорог в этом году все же приведут в нормативное состояние. По мнению главы региона, это достойный темп работы. К примеру, в текущем дорожно-строительном сезоне расширение Чуйского тракта идет на пяти участках. На трех из них, с общей протяженностью 14,5 км, работы завершат к декабрю, оставшиеся два (12,6 км) обещают сдать в конце 2023-го. Параллельно с этим готова документация для проекта по расширению до четырех полос еще 50 километров на участке от Барнаула до Бийска.

Дорожники ставят амбициозные планы - до 2035 года на всей территории Алтайского края сделать Чуйский тракт четырехполосным. Тогда главной задачей станет содержание. Да, обозначенный срок в 13 лет - это с запасом. Как мы видим, уже сейчас некоторые объекты вводятся в эксплуатацию с опережением. Добиваться этого удается благодаря федеральной поддержке и работающим в регионе профессиональным командам дорожников.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Алтай»

- Действительно, объемы большие. Только по территории Алтайского края пролегает 316 км федеральной трассы. Поэтому надо рассчитать финансовые возможности и силы наших подрядчиков, обеспеченность всеми материалами, техникой, чтобы выдерживать хорошие объемы работы, - продолжает губернатор. - С учетом того, что на уровне правительства страны вопросу дорожной инфраструктуры уделяется особое значение: кое-где происходит увеличение ассигнований, перераспределение средств из-за изменения планов других регионов… Как итог, мы видим, что на протяжении последних двух-трех лет Алтайский край получал и продолжает получать такую поддержку. Конечно, сдвижка влево от 2035 года - это будет благо, но будем опираться на те финансовые возможности, которые объективно складываются. На своем уровне совместно с Упрдор «Алтай» мы постараемся сделать все возможное.

Кстати, буквально в последние дни стало известно, что поступило дополнительное задание для алтайских дорожников. Это дает еще один повод убедиться - планы вполне реализуемы.

- Буквально на прошлой неделе нам было доведено бюджетное задание еще на четыре объекта общей протяженностью 33 км. Таким образом, в совокупности к 2024 году мы должны выполнить работы на 60 км. В нашем крае есть сильные подрядные организации, которые способны выполнять задачи. Уверен, что к 2035 году мы выполним задание по расширению Чуйского тракта в пределах Алтайского края до четырех полос и постараемся сдвинуть сроки влево, - резюмирует Анатолий Волков.