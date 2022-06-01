Заправляйтесь выгодно

Фото: Сеть АЗС "Газпромнефть"

Для заправки со скидкой доступны все виды топлива, кроме компримированного природного газа. При заправке дизельным топливом скидка распространяется на первые 100 литров в чеке.

Среди продукции кафе в акционном списке широкий выбор напитков и хот-догов, из которых легко составить свою «идеальную пару» для перекуса. Остается определиться со своими предпочтениями: популярные капучино, американо, латте, либо горячий шоколад, Флэт Уайт, мокко. В зависимости от напитка его можно приготовить как на обычном, так и на кокосовом молоке. А с помощью сервиса «Личный бариста» в мобильном приложении есть возможность приготовить напиток по индивидуальному рецепту: сделать его покрепче или увеличить молочную пенку.

Хорошим дополнением к кофейному напитку станет хот-дог. Их три разновидности: френч-дог с говяжьей или куриной сосиской либо его удвоенный аналог – твин-дог, для приготовления которых используются цилиндрические булочки. Третий вид – это гриль-дог, его отличие в форме булочки: она разрезана вдоль и в рецептуре используется большее количество ингредиентов.

Среднее время приготовления хот-дога всего 60 секунд. Еще быстрее вы можете получить цифровой чек за покупку на свою электронную почту, подключив такой сервис в мобильном приложении – до конца июня за это начисляются дополнительные 100 бонусов.

Базовые бонусы по программе лояльности «Нам по пути» за покупку акционных товаров начисляются в обычном порядке. Скидка по данной акции не суммируется с прямыми скидками по другим рекламным акциям, проводимым на АЗС сети «Газпромнефть».

*С подробной информацией об акции, перечне акционных напитков и хот-догов можно ознакомиться на сайте www.gpnbonus.ru по ссылке, в мобильном приложении АЗС «Газпромнефть», по телефону Единого центра поддержки клиентов 8 800 700 51 51 (звонок по России бесплатный), на АЗС «Газпромнефть», участвующих в Акции.