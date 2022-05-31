«Проснулась от крика ребенка»: в СК рассказали подробности барнаульского пожара, в котором погиб ребенок

Сейчас все обстоятельства трагедии выясняют правоохранители Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В ночь на 14 мая 2022 года в Барнауле произошел страшный пожар, унесший жизнь трехлетнего мальчика. Как сообщили в региональном управлении следкома, мама малыша спала, а ребенок, по всей видимости, решил поиграть с зажигалкой. Дело закончилось трагедией.

Ночью 14 мая жительница краевой столицы вернулась с маленьким сыном в свою квартиру. Уточняется, что мать в этот момент была пьяна. Семья легла спать, а утром женщина проснулась от детского крика.

- Она увидела в его руках зажигалку, а так же пожар в квартире, после чего совместно с мальчиком выбежала на улицу. Ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение в состоянии токсической комы и через две недели скончался, - пояснили следователи.

Сейчас все обстоятельства трагедии выясняют правоохранители. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело «Причинение смерти по неосторожности».

Как рассказали источники «Комсомолки», квартира женщины выгорела полностью. В ту роковую ночь она потеряла сына, все документы и вещи. Неравнодушные даже организовали сбор средств и вещей, чтобы помочь горожанке.

Однако, по данным источников, мать уже не в первый раз замечали за пристрастием к спиртному. Кроме того, следком пишет о том, что она уже неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Всю правду о трагедии предстоит узнать правоохранителям.

Напомним, в конце мая страшный пожар унес жизни двоих детей в Омске. Мать ушла в магазин, а в это время в квартире начался пожар – годовалый и трехлетний мальчики погибли. Причины пожара сейчас выясняются.

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