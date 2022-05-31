Алтайский суд оправдал мать-одиночку, которую обвиняли в истязательствах над ребенком

Мальчишка, услышав весть, что маму не увезут в тюрьму, прыгал от радости Фото: из личного архива героя(ев) публикации

«Связывала и не давала воды», «издевалась над сыном в течение нескольких лет», «выгоняла голым на мороз» - с такими жуткими заголовками выдавали СМИ новость СУСК в декабре 2020 года. В комментариях к новости чаще всего звучало слово: «тварь».

Анжелу (имя изменено) обвиняли в преступлениях по трем статьям: истязаниях, незаконном лишении свободы несовершеннолетнего и неисполнении родительских обязанностей. Прокуратура требовала для жительницы Барнаула 3,5 года лишения свободы и штраф. Но суд первой инстанции детально изучил материалы дела и полностью оправдал женщину, признав за ней право на реабилитацию. Суд апелляционной инстанции также признал это решение безоговорочно справедливым.

На фоне того, что на Алтае даже в судах первой инстанции количество оправдательных приговоров - менее одного процента ( так, в 2020 году было вынесено около 12 тысяч обвинительных приговоров, и только 10 оправдательных) этот случай кажется беспрецедентным.

Корреспондент «Комсомолки» встретилась с бывшей подсудимой и услышала ее версию событий. Пока мы говорили, пятиклассник Иван (имя изменено) в другой комнате сочинял клип для Тик-тока, заказав маме готовить свою любимую пасту с соусом Болоньезе. По словам соседей, мальчишка, услышав весть, что маму не увезут в тюрьму, прыгал от радости, пританцовывал.

- Мы с Иваном до сих пор не можем оправиться от шока, - поделилась женщина. - Никогда бы не подумала, что семейные сложности и конфликт с подругой - юристом приведут к тому, что я окажусь на скамье подсудимых, а ребенка чуть не упекут в детдом.

Аффективная истерика

Одним из главных козырей обвинения стала видеозапись, на которой связанный ребенок плачет, жалуясь на маму.

- Это было после его аффективной истерики. Экспертизой уставлено, что мой сын имеет заболевание: расстройство поведения и эмоций. У Вани, если его не гладишь по «шерстке», могут быть вспышки истерики, когда он себя не контролирует, - рассказывает Анжела. - В тот день он впал в ярость после того, как я забрала у него гаджет, потому что он опаздывал в школу.

По словам матери, ребенок (тогда ему было десять лет), затопленный истерикой, стал крушить предметы, разбил компьютер, вскочил на подоконник, угрожая спрыгнуть из окна.

- Я в растерянности позвонила врачам «Скорой», те отказались выезжать, посоветовали успокоить сына самой (детализация этих разговоров была представлена на суде (прим. ред). Тогда я, боясь за жизнь ребенка, обмотав ему руки и ноги шарфиком и пледом, уложила на диван, – вспоминает собеседница. - Видео я снимала для своей двадцатилетней дочери, обращаясь к ней за помощью. Тут же выслала. Когда она пришла, Иван уже сам развязал руки. На следующий день мы рассказали об этом факте в школе и попросили помочь. Был проведен консилиум с представителями органов опеки, состоялся разговор с психологом. О каком злом умысле может идти речь, если все органы профилактики были об этом случае извещены, и я как мать и законный представитель действовала в интересах ребенка.

Письмо президенту

Видео, снятое для внутрисемейного просмотра, через несколько месяцев сыграло злую шутку. По словам Анжелы, во время семейного конфликта с родней, это видео оказалось в руках ее бывшей подруги-юриста, которая, не вникая в подробности, ударила в набат, вскоре «доказательство истязаний» поступило в полицию и в следственный комитет.

- Первоначально следователь, выяснив обстоятельства, отказал в возбуждении уголовного дела, но моя бывшая знакомая решила идти напролом. Следом появилось письмо президенту о моих зверствах, в котором я описывалась как мать-садистка,- вспоминает собеседница. - Самое страшное, что в тот момент моя дочь, обиженная из-за квартирного вопроса, не встала на мою сторону, наоборот, оказалась под влиянием этой женщины.

Арест

19 мая 2020 года Анжелу прямо с работы (женщина - директор маленькой фирмы) поместили в «автозак», после в наручниках привезли в изолятор. Одновременно десятилетний Иван был доставлен в подростковый воспитательный центр.

- После соседи рассказывали, что полицейские ходили по подъезду и спрашивали всех, не слышали ли вы душераздирающие крики ребенка из такой-то квартиры, ведь, мол, мать била его шваброй и связывала скотчем,- рассказывает Анжела. - В ИВС я находилась три дня. По несколько раз в день были обыски. Я была в шоке. Никогда в жизни не думала, что могу оказаться в таком статусе. Для меня было удивительно, что после письма президенту с недоказанным бредом можно человека поместить в камеру. Мне казалось, что ужас скоро закончится, но следователь предъявила обвинение, от которого у меня волосы дыбом встали, меня поместили под домашний арест. Помимо «незаконного ограничения свободы несовершеннолетнего» вменили истязания и ненадлежащее воспитание, якобы, ребенок всегда ходил в дырявой одежде. Появились свидетели, мои бывшие работники, которых я увольняла за дисциплинарные проступки, рассказывающие, что я давала ребенку подзатыльники, выворачивала ему уши, что ребенок плакал, был запуган.

«Они меня связали больней»

В браслете на домашнем аресте Анжела находилась 18 месяцев. По словам матери, самым страшным в этом была разлука с детьми и запрет на общение с ними:

-Я настолько переживала за судьбу Ивана, что у меня были постоянные головные боли, высокое давление от стрессов, заработала гипертонию. Аллергия от браслета на этом фоне была мелочью. Самое страшное, что карательное «спасение ребенка», изоляция от меня привели к шокирующим последствиям. Сразу же после моего ареста у Ивана случилась очередная мощная аффективная истерика, после которой он впервые попал в психиатрическую клинику. По иронии судьбы эта истерика случилась как раз на глазах моей подруги-юриста, и ей тоже до приезда медиков пришлось связать Ивана. Есть запись, на которой ребенок говорит: «Они меня связали больней, чем мама». После этого сына впервые отправили в психиатрическую клинику, где он каждый день плакал. Но этот эпизод не помешал «доброжелательнице» продолжать делать все, чтобы меня посадили в тюрьму. Она продолжала настраивать против меня детей. Во время судебного процесса была проведена экспертиза ее телефонных разговоров с Иваном. Вывод: «Речевые высказывания телефонной собеседницы направлены на формирование негативной установки у ребенка в отношении матери».

По словам психиатра, занимающегося с мальчиком, судебный процесс с многочисленными допросами, негативно сказался на психике подростка. После трех побегов с допроса и очной ставки, Ивана снова поместили в спецучреждение, откуда он попал сначала в 7-ую детскую больницу с пневмонией, а потом в психиатрическую клинику из которой, после снятия острого состояния, снова переведен в 7-ую детскую больницу с пневмонией.

«И все это происходящее не из серии — задержался на работе, накричал или даже шлепнул подзатыльник.... Мне очень больно вспоминать все прошедшие за эти 18 месяцев события с моим сыном, которые не принесли пользы его здоровью и вряд ли были в его интересах»,- говорила Анжела в последнем слове.

Еще сказала о том, что воспитывает детей практически одна и после смерти мамы, разрыва семейных отношений, конечно, не всегда справлялась с эмоциями, но старалась держаться в рамках дозволенного.

Новая травля?

На суде большинство свидетелей обвинения превратились в свидетелей защиты. И учителя, и органы опеки, и соседи, и нянечка, и коллеги Анжелы характеризовали ее как ответственную мать.

«Проанализировав показания родственников, свидетелей суд обоснованно пришел к выводу, что подсудимая занималась воспитанием сына, заботилась о здоровье ребенка, его психическом, нравственном и духовном развитии. Ребенок был сыт, должным образом одет, имел благополучные бытовые условия, своевременно получал медицинскую помощь, хорошо обучался в гимназии, окончил музыкальную школу, посещал различные спортивные секции, воскресную школу, занимался с репетитором», - говорится в материалах суда апелляционной инстанции.

Вот уже более полугода Иван снова проживает вместе с мамой.

- О том, что было, я стараюсь не вспоминать. Но ребенок сильно изменился. У него мощная психотравма и неврастения. Мы пытаемся работать с психологом, зимой ездили на Семинский кататься на горных лыжах, он продолжает заниматься в спортивной секции, но ощущение тревоги не покидает нас обоих, – вздохнула Анжела. - Я и сама прохожу курс лечения у психотерапевта.

А между тем сторона обвинения сегодня пытается оспорить решение суда апелляционной инстанции и подала жалобу в кассацию. Настаивая на своей позиции и требуя вернуть дело на новое рассмотрение.

- Для меня непонятно, зачем это делают. Конечно, не в интересах ребенка, который после долгих мытарств по спецучреждениям, живет с мамой. Мучивший его страх оказаться в детдоме, потихоньку отступает,- говорит Анжела. - Я расцениваю это исключительно как продолжение травли нашей семьи ради своих звездочек на погонах.

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