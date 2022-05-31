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Общество31 мая 2022 5:45

Где на Алтае людей чаще всего кусают клещи

Специалисты Роспотребнадзора назвали самые популярные очаги обитания
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
До июня включительно активность клещей будет высока

До июня включительно активность клещей будет высока

Фото: Анна СЕМИНА

Погодные условия, сложившиеся в мае на Алтае, устроили настоящее раздолье как для гостей республики, так и для ее обитателей – клещей. Только за предпоследнюю неделю месяца официально зарегистрировано 338 обращений к медикам.

- Среди пострадавших от клещей на прошлой неделе – 103 ребенка, - сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.

И все это, в первую очередь, результат беспечности отдыхающих, которые находясь на природе, забывают о том, что не вся территория региона обработана от клещей и их можно встретить везде. Тем более, что сейчас отмечается традиционный пик активности и он продлится до конца июня. Кроме этого, по словам специалистом Роспотребнадзора, численность таежных клещей в этом годы высока. А ведь именно они являются основными переносчиками энцефалита.

- Сейчас в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай многолюдно. В очереди для сдачи клеща на анализ сидят и туристы, и местные, - добавляют в ведомстве.

Чаще всего гости республики привозят клещей из Турочакского и Чемальского районов. В первом случае больше всего пострадавших среди тех, кто совершал прогулки вдоль Телецкого озера. Во втором – клещи чаще встречаются в районе старой ГЭС, а ведь это популярный туристический объект.

Помимо этого медики сняли клещей с 20 человек, побывавших на Камышлинском водопаде в Шебалинском районе. Также достаточно много пострадавших среди отдыхающих ГЛК «Манжерок» в Майминском районе.

– Отдыхали на берегу Катуни. Вернулись домой – осмотрелись и нашли клещей у всех. Что обидно: забыли, что в машине лежал баллончик с аэрозолью. Одежду не обработали, - чаще всего рассказывают местные жители, при этом сами прекрасно понимают, в чем прокололись.

Как результат, среди местных больше всего пострадавших в Горно-Алтайске и Майме. В основном с жалобами на присасывание клещей обращались после посещения дач или работы в огороде.

На сегодняшний день в стационарах республики находятся шесть пациентов. У двух есть подозрение на заболевание клещевым энцефалитом, у четырех – уже точно установлен боррелиоз. 35 человек уже переболели или еще продолжают лечение от сибирского тифа. Медики говорят, что в последние годы он довольно тяжело протекает и в особенности у детей.

Специалисты Роспотребнадзора признают: увы, клещи встречаются и в городах, поэтому даже если вы не используйте отпугивающие аэрозоли, то хотя бы регулярно проводите осмотр себя и детей.

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