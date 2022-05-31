Где на Алтае людей чаще всего кусают клещи

До июня включительно активность клещей будет высока Фото: Анна СЕМИНА

Погодные условия, сложившиеся в мае на Алтае, устроили настоящее раздолье как для гостей республики, так и для ее обитателей – клещей. Только за предпоследнюю неделю месяца официально зарегистрировано 338 обращений к медикам.

- Среди пострадавших от клещей на прошлой неделе – 103 ребенка, - сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.

И все это, в первую очередь, результат беспечности отдыхающих, которые находясь на природе, забывают о том, что не вся территория региона обработана от клещей и их можно встретить везде. Тем более, что сейчас отмечается традиционный пик активности и он продлится до конца июня. Кроме этого, по словам специалистом Роспотребнадзора, численность таежных клещей в этом годы высока. А ведь именно они являются основными переносчиками энцефалита.

- Сейчас в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай многолюдно. В очереди для сдачи клеща на анализ сидят и туристы, и местные, - добавляют в ведомстве.

Чаще всего гости республики привозят клещей из Турочакского и Чемальского районов. В первом случае больше всего пострадавших среди тех, кто совершал прогулки вдоль Телецкого озера. Во втором – клещи чаще встречаются в районе старой ГЭС, а ведь это популярный туристический объект.

Помимо этого медики сняли клещей с 20 человек, побывавших на Камышлинском водопаде в Шебалинском районе. Также достаточно много пострадавших среди отдыхающих ГЛК «Манжерок» в Майминском районе.

– Отдыхали на берегу Катуни. Вернулись домой – осмотрелись и нашли клещей у всех. Что обидно: забыли, что в машине лежал баллончик с аэрозолью. Одежду не обработали, - чаще всего рассказывают местные жители, при этом сами прекрасно понимают, в чем прокололись.

Как результат, среди местных больше всего пострадавших в Горно-Алтайске и Майме. В основном с жалобами на присасывание клещей обращались после посещения дач или работы в огороде.

На сегодняшний день в стационарах республики находятся шесть пациентов. У двух есть подозрение на заболевание клещевым энцефалитом, у четырех – уже точно установлен боррелиоз. 35 человек уже переболели или еще продолжают лечение от сибирского тифа. Медики говорят, что в последние годы он довольно тяжело протекает и в особенности у детей.

Специалисты Роспотребнадзора признают: увы, клещи встречаются и в городах, поэтому даже если вы не используйте отпугивающие аэрозоли, то хотя бы регулярно проводите осмотр себя и детей.

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