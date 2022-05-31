Начало лета в Алтайском крае будет прохладным и дождливым

В течение этой недели погода в Алтайском крае будет неустойчивой Фото: Олег УКЛАДОВ

В начале лета-2022 в Алтайском крае будет прохладно. О причинах такой погоды рассказала Наталья Кобякова, дежурный синоптик алтайского Гидрометцентра.

По словам синоптика, в течение этой недели погода в Алтайском крае будет неустойчивой. В большинстве дней ожидаются дожди, также в регионе похолодает.

В ночь на 1 июня из-за прохождения холодного фронта в крае местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Кроме того, усилится ветер. Столбики термометров покажут +9…+14 градусов. Днем будет +18…+23 градуса.

– В следующие дни установится вынос воздушных масс с северо-запада, добавила синоптик.

По словам Натальи Кобяковой, со 2 по 5 июня ночью столбики термометров покажут +2…+8 градусов, а днем будет +14…+19, по югу региона до +25 градусов.

Подробный прогноз погоды в Алтайском крае на ближайшие дни

31 мая

Днем в регионе будет +26…+31 градус. В западных районах кратковременные дожди, грозы, возможен град. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 17 м/с.

1 Июня

Ночью ожидается +9…+14 градусов. По востоку кратковременные дожди, грозы, местами сильные дожди. Ветер северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 17 м/с.

Днем столбики термометров покажут +18… +23 градуса. Кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 7-12, местами порывы до 15-20 м/с.

2 июня

Ночью ожидается +4…+9 градусов. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с.

Днем столбики термометров покажут +14…+19 градусов. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с.

Ранее мы писали, что в Барнауле парки, театры и музеи подготовили развлекательную программу мероприятий к 1 июня, Дню защиты детей.

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