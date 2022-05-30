В Барнауле женщина отсудила у продавца 400 тысяч рублей за травму ребенка на самокате

Во время катания на самокате переломилась рулевая стойка Фото: Герман Архаров

Центральный районный суд Барнаула обязал продавца заплатить почти 400 тысяч рублей матери ребенка, пострадавшего от самоката с дефектом. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Алтайского края, из-за сломанного руля ребенок упал и получил компрессионный перелом.

Еще в прошлом году женщина купила своему несовершеннолетнему ребенку электросамокат в магазине индивидуального предпринимателя. Во время катания на самокате переломилась рулевая стойка – ребенок упал и получил серьезную травму позвоночника.

- Суд обязал продавца возместить покупателю стоимость электросамоката ненадлежащего качества, в результате эксплуатации которого был причинен вред здоровью несовершеннолетнего ребенка, а также неустойку, компенсацию морального вреда, штраф и расходы на лечение, с чем согласилась апелляционная инстанция, - отметили в пресс-службе.

На суде продавец не смог предоставить доказательства качественной сборки электросамоката или привести доводы в силу его неправильной эксплуатации. А вот доказательства того, что здоровью ребенка был причинен вред, мать пострадавшего предоставила. В итоге суд встал на её сторону.

Всего с продавца было взыскано практически 400 тысяч рублей: стоимость товара - 19 900 рублей, расходы на лечение - 3 730 рублей, неустойка – 90 000 рублей, штраф – 80 000 рублей, а также компенсация морального вреда – 200 000 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Более 50 тысяч рублей отсудили родители пострадавшей на батуте девочки из Бийска

У ребенка диагностирована травма головы (подробнее)