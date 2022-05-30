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Общество30 мая 2022 7:08

В Барнауле женщина отсудила у продавца 400 тысяч рублей за травму ребенка на самокате

Купленный транспорт оказался ненадлежащего качества
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Во время катания на самокате переломилась рулевая стойка

Во время катания на самокате переломилась рулевая стойка

Фото: Герман Архаров

Центральный районный суд Барнаула обязал продавца заплатить почти 400 тысяч рублей матери ребенка, пострадавшего от самоката с дефектом. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Алтайского края, из-за сломанного руля ребенок упал и получил компрессионный перелом.

Еще в прошлом году женщина купила своему несовершеннолетнему ребенку электросамокат в магазине индивидуального предпринимателя. Во время катания на самокате переломилась рулевая стойка – ребенок упал и получил серьезную травму позвоночника.

- Суд обязал продавца возместить покупателю стоимость электросамоката ненадлежащего качества, в результате эксплуатации которого был причинен вред здоровью несовершеннолетнего ребенка, а также неустойку, компенсацию морального вреда, штраф и расходы на лечение, с чем согласилась апелляционная инстанция, - отметили в пресс-службе.

На суде продавец не смог предоставить доказательства качественной сборки электросамоката или привести доводы в силу его неправильной эксплуатации. А вот доказательства того, что здоровью ребенка был причинен вред, мать пострадавшего предоставила. В итоге суд встал на её сторону.

Всего с продавца было взыскано практически 400 тысяч рублей: стоимость товара - 19 900 рублей, расходы на лечение - 3 730 рублей, неустойка – 90 000 рублей, штраф – 80 000 рублей, а также компенсация морального вреда – 200 000 рублей.

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