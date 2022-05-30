Где искупаться в Барнауле 2022: адреса летних бассейнов

Пляжный сезон в Барнауле начинается только 10 июня, но уже сейчас можно искупаться в летних бассейнах Фото: Олег УКЛАДОВ

Официально пляжный сезон в Барнауле начинается только 10 июня, но уже сейчас горожане могут освежиться и позагорать на территории специальных комплексов. В нашем материале рассказываем, где искупаться в Барнауле 2022.

«Планета Q»

В комплексе «Планета Q» есть отдельные детские бассейны и семейные водные зоны. Отдыхающие смогут арендовать пляжные принадлежности. На территории комплекса есть кафе, бары, беседки, мангальные зоны, банкетные залы. Для детей проводятся развлекательные программы с аниматорами.

Адрес: город Барнаул, улица Байкальская, 47.

Стоимость входа: взрослые – 700 рублей (вечерний тариф с 17:00 – 400 рублей), дети – 300 рублей, до трех лет – бесплатно.

Время работы: с 10:00 до 21:00.

Парк-отель «Чайка»

В парк-отеле «Чайка» также есть как бассейны для взрослых, так и для детей. На территории работают рестораны, спортивные и детские площадки. Отдыхающие могут взять в аренды инвентарь для плавания. В стоимость входа на территорию парка уже входит использование открытого бассейна, тентов и шезлонгов.

Адрес: поселок Борзовая Заимка, улица Пионерская долина, 4.

Стоимость дневного пребывания: взрослые – 600 рублей, дети от 5 до 10 лет –300 рублей, до 5 лет – бесплатно.

Время работы: с 9:00 до 20:00.

«Магис Спорт»

Летний бассейн есть в фитнес-клубе «Магис Спорт». Он находится на крыше. Также там установлены лежаки и шезлонги. Вода в бассейне всегда теплая, так как он подогреваемый.

Адрес: город Барнаул, улица Взлетная, 25.

Стоимость за вход: взрослые — 500 рублей; дети до 14 лет – 300 рублей, до трех лет – бесплатно.

Время работы: с 08:00 до 21:00

Парк-отель «Лесные дали»

Летний бассейн есть на территории парк-отеля «Лесные дали». Также желающие смогут за дополнительную плату сходить в баню с джакузи на открытом воздуха. На участке есть спортивные зоны, детские батуты.

Адрес: город Барнаул, улица Широкая Просека, 17

Стоимость за вход: для взрослых – 350 рублей, для детей от 2 до 12 лет - 250 рублей.

Время работы: с 10:00 до 20:00.

Бассейн AQUA

Открытый бассейн работает и в парке «Арлекино». На территории комплекса есть кафе, регулярно проводятся детские анимационные программы, а также развлекательные мероприятия с ведущим для взрослых.

Адрес: город Барнаул, улица Георгия Исакова, 149а

Стоимость за вход: для взрослых – 600 рублей, для детей – 300 рублей.

Время работы: с 10:00 до 21:00 – с четверга по воскресенье, с 10:00 до 20:00 – понедельник – среда.

Комплекс открытых бассейнов «Пляж»

На территории комплекса располагаются несколько бассейнов, в том числе с подогревом для детей. На территории есть шезлонги, vip-зоной с мягкими лежаками, медпункт, бары и кафе, спортивные и детские площадки. Ежедневно проводятся анимационные программы для детей и развлекательные для взрослых.

Адрес: город Барнаул, улица Энтузиастов 12 В.

Стоимость за вход: для взрослых – 700 рублей (с 18:00 до 21:00 – 350 рублей), для детей до 14 лет – 300 рублей, до трех лет – бесплатно.

Время работы: с 10:00 до 21:00.

Спорткомплекс «Обь»

В спортивном комплексе «Обь» работает открытый летний бассейн с подогревом. Посетители могут взять в аренду спортивный инвентарь, шезлонги. На территории работает кафе.

Адрес: город Барнаул, улица Папанинцев, 96.

Стоимость за вход: можно уточнить по телефону 8 (385) 236 - 77 - 95.

Время работы: с 10:00 до 20:00.

Ранее мы писали, что в Барнауле к началу пляжного сезона будет только два официально разрешенных места массового отдыха на водных объектах: пляж «Городской» – на Правобережном тракте,10, а также пляж «Водный мир» на Правобережном тракте,39.

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