«Мама, это все для тебя»: барнаулец Александр Соболев завоевал Кубок России по футболу

Судьи даже не стали наказывать футболиста за его жест. Фото: пресс-службы ФК "Спартак-Москва"

Уроженец Барнаула, футболист Александр Соболев накануне, 29 мая, стал обладателем Кубка России в составе московского «Спартака». Он посвятил победу своей маме.

Этот турнир, пожалуй, больше ценят регионы, нежели столичные команды. Для них он считается проходящим. Зато отдаленные края благодаря ему имеют шанс увидеть в своих городах прославленные команды. Правда и те, порой сильно игнорируют глубинку и отправляют вторые, а то и третьи составы.

Но в этом сезоне, где российские спортсмены получили тотальный запрет на участие в мировых турнирах, Кубок стал неким разнообразием. Тем более для «Спартака», который в этом году отмечает вековой юбилей, этот трофей был бы настоящим подарком.

Для нападающего красно-белых Александра Соболева это был принципиальный момент. В случае победы он обещал посвятить ее памяти своей мамы, безвременно ушедшей из жизни в 2020 году. С тех пор Саша каждый свой гол посвящал ей, как своей самой первой и самой преданной болельщице, но сейчас он хотел сделать нечто большее.

«Заряженный» на все 100% он вышел на поле в стартовом составе и уже на десятой минуте получил шикарную передачу от партнера по команде и тут же переправил мяч в ворота столичного «Динамо». Празднуя гол, Александр поднял вверх игровую футболку, под которой оказалась белая майка с фотографией мамы и трогательной надписью: «Мама, это все для тебя». В этот момент слезы градом полились из глаз форварда, он натянул форму на голову и даже не увидел, что судьи отправились просматривать момент офсайта, но ВАР показал, что все в порядке и гол засчитан. «Спартак» повел в счете.

На 55-й минуте динамовцы сравняли, но не надолго. До конца встречи красно-белые все же выстрадали победу: все тот же Соболев отдал пас Промесу, и он оформил окончательный счет 2:1.

По итогам встречи Александр Соболев не только стал обладателем Кубка России, он получил персональную награду – приз лучшему игроку матча.

- Я счастлив сейчас, как никогда, но не потому, что получил этот приз, а потому что команда победила. Этот трофей спас наш провальный сезон, это главное достижение. Сегодня я волновался, как младенец. Полные трибуны, шумно было, не помню такой поддержки. Но мы отплатили нашим болельщикам за все их терпение и понимание. Мы – чемпионы! – сказал в эфире «МАТЧ ТВ» Соболев.

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