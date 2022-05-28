За неделю клещи покусали более тысячи человек Алтайском крае

В случае присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошедшую неделю от присасывания клещей пострадал 1071 житель Алтайского края. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора региона.

Всего с 3 апреля, начала сезона активности клещей, в поликлиники края с жалобами на присасывание клещей обратились 4474 человека из 68 районов Алтайского края. Среди них 1402 ребенка младше 14 лет.

В Барнауле с начала эпидемиологического сезона зарегистрировали 1552 человека, пострадавших от присасывания клещей, в том числе 274 детей. Всем детям, которым это требовалось, введен иммуноглобулин, установлено медицинское наблюдение.

На стационарном лечении с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом находятся 6 взрослых жителя Алтайского края.

- При исследовании клещей, снятых с пострадавших от их присасывания, в 9,2% случаев обнаружен вирус клещевого энцефалита, в 23,9% клещей – возбудитель клещевого боррелиоза, - отметили специалисты.

Всем пострадавшим от присасывания зараженных клещей ввели иммуноглобулин, заболевших клещевым энцефалитом среди них нет.

Представители управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю следят за обработками от клещей парков, скверов и других зеленых зон. На сегодняшний день в крае обработаны 2437 га. территорий (97% от подлежащих). Проводят энтомологические экспертизы социально-значимых территорий для определения необходимости проведения противоклещевых обработок и контроля качества за сделанной работой.

- В настоящее время наблюдается интенсивный рост численности и активности клещей, в связи с чем специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю рекомендуют воздержаться от выездов на природу, - подчеркнули в ведомстве.

Если избежать выезда на природу нельзя, то нужно тщательно соблюдать правила профилактики: носить защитную одежду, проводить регулярные осмотры, применять репелленты.

В случае присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью в травмпункты медорганизаций по месту жительства для решения вопроса о необходимости введения иммуноглобулина.

- Иммуноглобулин следует вводить в первые три-четыре дня с момента присасывания клеща и при установленном факте, что клещ заражен вирусом клещевого энцефалита, - подчеркнули в ведомстве.

Ранее мы писали о том, где проводят лабораторное исследование членистоного на зараженность его вирусом клещевого энцефалита. Список адресов можно найти здесь.

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