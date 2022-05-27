Синоптик рассказала, когда в Алтайском крае закончится жара

Также возможны дожди Фото: Олег УКЛАДОВ

На смену аномальной жаре в Алтайский край придет приятная прохлада. О том, когда это произойдет, сообщила Наталья Кобякова, дежурный синоптик алтайского Гидрометцентра.

В настоящее время в Алтайском крае действует штормовое предупреждение из-за аномальной жары. В субботу, 28 мая, в регионе все еще будет по-летнему тепло. Прогнозируют +27…+32 градуса. Преимущественно без осадков.

Погода изменится уже в воскресенье, 29 мая, из-за прохождения холодного атмосферного фронта. На большей части территории возможны кратковременные дожди, местами сильные дожди, грозы, возможен град. Также усилится ветер, местами до 15-20 м/с. Температура воздуха понизится и составит +20…+25 градусов.

С понедельника, 30 мая, в Алтайском крае погода будет неустойчивой. В отдельные дни ожидаться кратковременные дожди. Днем температура воздуха составит около +20…+27 градусов.

Подробный прогноз погоды в Алтайском крае

Суббота, 27 мая

Ночью будет +12…+17 градусов, по северу и в предгорьях местами до +7 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днем ожидается +27…+32 градуса. Преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Воскресенье, 28 мая

Ночью будет +13…+18 градусов, местами предгорьях +7…+12 градусов. По западу местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Днем ожидается +20…+25 градусов, по востоку местами до +30 градусов. На большей части территории кратковременные дожди, местами сильные дожди, грозы, возможен град. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Понедельник, 29 мая

Ночью будет +9…+14 градусов, местами до +4 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Днем ожидается +20…+25 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.