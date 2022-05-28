Барнаульский музей «Мир времени» поделился рецептами кваса из старинной книги

В жару врачи советуют пить больше жидкости Фото: Олег УКЛАДОВ

На Алтае жара за тридцать. В такую погоду врачи советуют пить больше жидкости. Сегодня мы предлагаем вам рецепты кваса из книги «Подарок молодым хозяйкам или средство к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве». Издание, чрезвычайно популярное в 19-м веке, хранится в музее «Мир времени».

- В книге более 2000 описаний дореволюционных вкусностей, в том числе всевозможных напитков, - рассказывает директор музея Сергей Корепанов. - Глава о квасе начинается с примечания: «Оказывается, наш русский квас обладает всеми данными, чтобы быть признанным не только одним из самых здоровых и питательных напитков вообще, но и обладающим целебными свойствами, в особенности против чахотки».

«Комсомолка» публикует старинные рецепты кваса без правок с соблюдением стиля того времени.

Квас хлебный белый

Простой и притом самый необходимый в домашнем хозяйстве – это квас белый хлебный, который приготовляется для людей, для закваски борща, щей и проч. и для жаренья говядины. Приготовляется он следующим образом: взять 10 фунтов* ржаной муки, 1 фунт солода, 1 фунт гречневой муки, смешать, смочить 1 гарнцем* летней воды, размешать, обварить гарнцем кипятку, через полчаса влить опять гарнца два кипятку и так раза три, четыре, когда вольется таким образом ведро кипятку, размешать, дать слегка остынуть, влить с ½ гарнца или немного более гущи из под кваса, накрыть, поставить в довольно теплое место; на другой день развести квас сырою холодною водою, размешать, перенести в холодное место, дать устояться, употреблять или разлить в бутылки. Из этой пропорции выйдет ведер пять квасу. Когда квас весь выйдет, около гарнца оставшейся на дне гущи оставить для закваски следующего кваса, остальную же гущу влить в пойло коровам.

*Примечание: 1 фунт- 410 граммов, гарнец - 3,3 литра

Квас суточный из кусков ржаного хлеба

Взять три фунта черствого, хорошо выпеченного и маленькими кусочками хорошо высушенного ржаного хлеба, положить его в чистую кадочку, налить на него 24 бутылки* кипятку, тотчас прикрыть плотной скатертью, дать так стоять, пока не будет теплоты парного молока; тогда процедить сквозь чистую салфетку, но не выжимать; положить на эту пропорцию 2 фунта хорошей темной патоки, размешать хорошенько, чтобы не оставалось на дне, и тогда влить в эту жидкость 2 соловые ложки дрожжей с примесью ложки пшеничной муки, поставить на 12 часов в теплую комнату, утром процедить и перелить в бутылки, положить в каждую по 2 изюминки; закупорить хорошенько и поставить в погреб; через два дня можно употреблять.

*Примечание: бутылка - 0,6 литра

Квас лимонный, очень вкусный

Взять пять лимонов, нарезать их ломтиками, вынуть все семечки, до последнего, 1 фунт изюма, 4 фунта патоки или меда, положить все в кадочку, залить 30 бутылками кипятка; когда остынет, взять чайную чашку разведенных водой дрожжей, подболтать с 3 столовыми ложками крупчатой муки и влить, когда поднимутся в квас. На другой день влить в квас еще 6 бутылок холодной воды. Когда лимоны и изюм поднимутся и будет пена, то их снять шумовкой; квас же процедить и разлить в бутылки, положить в каждую по 2-3 изюминки; хорошенько закупорить и держать в холодном месте, лучше всего на леднике 5-6 дней. На пятый день можно употреблять его. Квас заваривают обыкновенно утром, дрожжи же кладут в 4 или 5 часов вечера.

Квас легкий, имбирный

На 10 бутылок воды положить 1 фунт патоки темной, хорошей, 3 корешка мелко нарезанного имбиря, один разрезанный лимон без зернышек, все это вскипятить размять хорошенько, остудить до теплоты парного молока, положить 1 золотник* сухих дрожжей, размешать, накрыть салфеткой, оставить в теплой комнате, пока не поднимется разрезанный лимон, снять его шумовкой, разлить по бутылкам, закупорить хорошенько, засмолить, оставить так дней на пять, после чего можно употреблять. Если готово, будет играть.

*Примечание: 1 золотник - 4 грамма

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