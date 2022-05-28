Сигарета как «ширма» от тревоги: почему барнаульцы стали больше курить

14% респондентов признались, что стали чаще хвататься за сигарету Фото: Олег УКЛАДОВ

Накануне специалисты сервиса по поиску работы SuperJob опубликовали исследование о никотиновой зависимости барнаульцев. Согласно опросу, за последние три месяца горожане стали чаще курить. «Комсомолка» решила узнать у экспертов, с чем это может быть связано.

Исследование проводилось с 13 по 24 мая. 14% респондентов признались, что стали чаще хвататься за сигарету. Такая же картина наблюдалась в апреле 2020 года, когда власти ввели локдаун из-за ковидной заболеваемости.

- Те, кто планирует бросить курить, сейчас выкуривают в среднем по 12 сигарет в сутки, а те, кто не слишком озабочен опасностью никотина, — по 16 сигарет. При этом мужчины курят чаще женщин, - говорится в опросе.

Как отметил психолог диспансерно-поликлиническим отделением (по обслуживанию детско-подросткового населения) КГБУЗ «Алтайский краевой наркологический диспансер» Сергей Носарь, сейчас, действительно, врачи столкнулись с увеличением числа курильщиков.

- В первую очередь, я бы связал это с ухудшением экономического положения, неопределенностью, ожиданием грядущих перемен. Все это отрицательным образом отражается на психическом здоровье – человек испытывает сильнейшее перенапряжение. А почему больше курящих мужчин, чем женщин? На них бОльшая ответственность за семью, тем более, что многие оказались закредитованы, что еще больше заставляет стрессовать, - пояснил Сергей Носарь в разговоре с корреспондент «КП»-Барнаул».

Заведующая диспансерно-поликлиническим отделением (по обслуживанию детско-подросткового населения) наркодиспансера Наталья Казанцева добавила, что хоть люди и оправдывают свою зависимость попыткой сбежать от стресса, сигарета является всего лишь ширмой, которая только «прикрывает» тревогу, но не избавляет от неё полностью.

- Курящие бегут курить, чтобы расслабиться, избавиться от напряжения на работе или конфликтных ситуаций в семье. Они так и говорят: «Покурю и становится спокойно». Но это умиротворение длится доли секунды, а за ширмой прячется весь вред воздействия на организм. Из-за никотина нарушается кровоснабжение, провоцируются нестабильные эмоциональные реакции – раздражительность, гнев, даже депрессивные нотки, - отметила Наталья Казанцева.

Кстати, врач добавила, что мужчины более склонны к рискованному поведению (в том числе, курению) из-за гормонального фона и более активного жизненного ритма. Именно поэтому многие представители сильного пола в течение дня расслабляются в курилке, а по выходным ищут удовлетворение в бане с кружкой пенного, забывая, что в мире есть так много других путей для расслабления!

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