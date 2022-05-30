Деньги или земельный участок: на Алтае приняли новый закон поддержки многодетных семей

Новый закон вступит в силу с 1 января 2023 года Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском Заксобрании депутаты во время сессии приняли закон о предоставлении многодетным семьям, в которых воспитывается пять и более детей, денежной выплаты вместо земельного участка. Теперь семьи сами могут выбрать вариант поддержки: получить земельный участок или денежную компенсацию. Новый закон вступит в силу с 1 января 2023 года.

- Право на получение выплаты получили граждане, имеющие пять и более детей, которые стоят в очереди на предоставление в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства, - пишут на сайте АКЗС.

Отметим, что размер единовременной целевой выплаты – 200 тысяч рублей. Ее можно будет потратить на покупку земельного участка под строительство дома, ведения садоводства или личного подсобного хозяйства. Также средства можно направить на первоначальный взнос при получении кредита, который нужен для приобретения и строительства дома, а также его ремонт и подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.

Правительство Алтайского края определит порядок назначения выплаты и перечень необходимых документов для получения данной компенсации.

- Предложенная мера, во-первых, поможет сократить очередь многодетных семей на бесплатные земельные участки, кроме того, поможет тем семьям, которые не готовы ждать очереди на предоставление участка, - отметила депутат АКЗС Ирина Солнцева.

По последним данным, в Алтайском крае на данный момент в очереди на участок стоят 192 семьи, в которых воспитывается пять и более детей. Всего в регионе 2323 таких многодетных семей. В 2023 году на денежную компенсацию для них будет выделено 38,4 млн рублей.

- Разработчики планируют оценить востребованность закона и в дальнейшем распространить его действие и на другие многодетные семьи, - пишут на сайте АКЗС.

Напомним, ранее мы писали, что в Алтайском крае депутаты одобрили новый законопроект поддержки медиков. О том, кто может претендовать но новые выплаты, можно прочитать здесь.

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