Как в кофейне: Альфа-Банк открыл второй офис будущего в Барнауле

Атмосфера в новом отделении - на грани фантастики Фото: Виталий БАРАБАШ

Альфа-Банк открыл в Барнауле второй phygital-офис (пр. Ленина, 106). Здесь будут обслуживать привилегированных клиентов. Атмосфера в новом отделении – на грани фантастики: система автоматически распознает лицо клиента на входе, приветствуя его по имени, в офисе нет привычных стоек с сотрудниками, помещение больше напоминает кафе – мягкие кресла, уютные столы, кофе, фоном играет музыка. Даже хочется спросить: а это точно банк?

. Фото: Виталий БАРАБАШ

– По сути, это офис будущего, который нам удалось воплотить в жизнь. Здесь нет границ и рамок. Смысл phygital-офиса в том, что он находится на стыке физического и цифрового пространства, – говорит региональный управляющий Альфа-Банком в Алтайском крае Ирина Бубенко. – Цифра – это наше все, и мы активно идем в это направление. Но в то же время мы сохранили самое ценное – тепло человеческого общения.

. Фото: Виталий БАРАБАШ

Кстати, как показало открытие первого phygital-офиса Альфа-Банка в Барнауле, которое состоялось в декабре, люди соскучились по человеческому общению, поэтому с удовольствием приходят в офис. Причем некоторые ради интереса, просто посмотреть на отделение нового формата, а в итоге становятся клиентами банка.

Как работает phygital-офис

На входе в отделение банка расположен сканер, напоминающий огромный смартфон. Это система распознавания лиц. Если биометрические данные клиента уже есть в базе данных банка, то система сразу же приветствует его по имени и отправляет на телефон пуш-уведомление. Согласитесь, приятно. Если же вы впервые обратились в Альфа-Банк, то, как только ваши данные внесут в систему, вы тоже будете получать радостное приветствие от робота, каждый раз приходя в отделение.

Итак, как только система распознала клиента, все данные тут же высвечиваются на планшете у сотрудника банка, который встретит, угостит чашкой ароматного кофе и обслужит по высшему уровню. Причем вы сами можете выбрать более комфортное для вас местечко для беседы, здесь нет стандартных кабинетов и стоек, пространство очень органично – столы и кресла в офисе легко двигаются.

Кстати, атмосфера здесь напоминает кафе, кофейню или коворкинг: кресла, столики, фоном играет музыка. На полках шкафа-органайзера – кофе-машина, чай, книги, цветы.

Экспертный уровень

Люди идут в банк, чтобы получить профессиональную консультацию и определенную услугу. Вопрос денег всегда очень щепетильный. Поэтому важно, чтобы он решался в максимально комфортных условиях доверия.

– Phygital-офис – это про современные технологии. Однако акцент у нас сделан на межличностное общение, так как для клиентов, приходящих в банк, важно получать живую профессиональную консультацию экспертов. В нашем банке работает команда профессионалов в области финансов и инвестиций, – говорит директор розничного бизнеса Альф-Банка в Барнауле Марина Малышева.

Фото: АО "Альфа-Банк"

Комфортные переговоры

Новый phygital-офис является площадкой для решения важных вопросов, проведения переговоров.

– Уверена, что клиенты по достоинству оценят наш новый формат. Мы позиционируем себя не просто как офис, а еще и как площадку для встреч, – поясняет директор малого бизнеса Альфа-Банка в Барнауле Лариса Чернышева. – Если вам необходимо встретиться с партнерами, обсудить важные вопросы в уютной обстановке за чашечкой кофе – милости просим воспользоваться нашими переговорными комнатами! Уверены, что вы оцените данный сервис.

Фото: АО "Альфа-Банк"

– Новый офис – это территория свободы, уникальная площадка, где представлены абсолютно все направления банковского бизнеса, – говорит Федор Синельников, директор среднего бизнеса Альфа-Банка в Барнауле.

Кстати, запрос на подобные переговоры уже есть, поэтому данная услуга точно будет востребована.

В будущем Альфа-Банк планирует перевести все свои офисы на новый формат работы, в основе которого – передовые технологии, совмещенные с человеческим общением.