Когда в Барнауле начнется пляжный сезон и где можно искупаться

Для купания следует выбирать только специально подготовленные места Фото: Олег УКЛАДОВ

В этом году в Барнауле пляжный сезон стартует уже 10 июня и продлится до 25 августа. Соответствующее постановление подписал глава города Вячеслав Франк. Рассказываем, где смогут искупаться гости и жители краевой столицы.

Официально разрешенными местами массового отдыха на водных объектах Барнаула, где можно купаться, стали:

- пляж «Городской» – на Правобережном тракте,10

- пляж «Водный мир» на Правобережном тракте,39.

Специалисты уже провели работы по дноуглублению водной акватории перед пляжем. Также они занимались отсыпкой территории пляжа, на что ушло 40 тысяч кубических метров чистого песка. Кроме того, выбрали подрядную организацию, которая проведет работы по подготовке пляжа на острове Помазкин к открытию.

- Сейчас здесь проводятся работы по очистке территории, готовят места для мусорных контейнеров. Проведена акарицидная обработка территории пляжа. Запланированы работы по организации спасательного поста, ревизии водопроводных систем, установке питьевых фонтанчиков, - рассказали в мэрии.

Совсем скоро водолазы проведут обследование акватории дна, планировку территории пляжа и грейдирование подъездной дороги. В свою очередь, специалисты Роспотребнадзора исследуют питьевую и речную воду, а также песок с территории пляжа.

Все работы планируют завершить к началу нового пляжного сезона.

- Также будет усилен контроль за соблюдением общественного правопорядка на территории причалов речного порта и самих пляжей, - резюмировали в горадминитсрации.

В региональном управлении МЧС подчеркнули, что для купания следует выбирать только специально подготовленные места - оборудованные пляжи и берега водоемов. Купание на «диких» пляжах может закончиться плачевно, ведь в воду могут быть камни, осколки бутылок коряги и другой мусор. Для комфортного купания температура воды должна быть не ниже 18 градусов.

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