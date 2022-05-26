Барнаульцы могут не платить за пересадку на транспорте из-за ремонта моста на Новом рынке

Планируют также создать единый проездной билет для школьников и студентов на всех маршрутах общественного транспорта Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Барнаула смогут не платить за пересадку на транспорте из-за реконструкции моста у Нового рынка. Сейчас многие столкнулись с тем, что приходится добираться объездными путями до центра. Вопросы, связанные с тарифами, обсудили в мэрии.

- Закрытие проезда по путепроводам и связанные с этим вопросы транспортной нагрузки на основные магистрали города требуют дополнительных решений, которые позволят повысить интерес горожан пользоваться услугами общественного транспорта, - сказал мэр Вячеслав Франк.

Чтобы не платить за пересадку, потребуется купить проездной со специальным тарифом. Он действует с 21 мая на троллейбусах № 1, 6, 7 и трамваях № 1, 3, 4, 7. Купить проездной можно в киосках «Лига Пресс» и «Роспечать-Алтай». Стоимость поездки составит 28 рублей. Заплатив в первом транспорте, у жителей будет 100 минут для пересадки.

Также планируется создать единый проездной билет для школьников и студентов на всех маршрутах общественного транспорта. Пока льготы учащимся предоставляют только на троллейбусах и трамваях.

- Это вопрос справедливости, студенчество не раз поднимало этот вопрос – теперь появится проездной, чтобы можно было ездить по нему и на автобусах большой и средней вместимости, - сказал Франк..

Сегодня стоимость безлимитного проездного «Школьный» составляет 550 рублей, для школьников из малообеспеченных семей - 400 рублей, для студентов – 650 рублей. В среднем в месяц активируется 7500 проездных билетов данных тарифных планов.

Расширение действия этих проездных на автобусы потребует из бюджета выделить порядка 20 млн рублей.

- Есть определенные сроки, которые требуются на принятие решения. Нужно учесть дополнительную нагрузку на бюджет – чтобы перевозчикам компенсировать выпадающие доходы. В ближайшее время будет составлена дорожная карта по реализации и внедрению этих тарифных решений, после чего потребуется ряд изменений в нормативно-правовых актах, оценка регулирующего воздействия. Думаю, что уже с 1 сентября школьники и студенты смогут воспользоваться этими тарифами, - рассказал заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев

Также на совещании обсудили вопрос уравнивания пригородных тарифов. Сейчас в пригородном направлении цена проезда составляет от 39,5 рублей до 81 рубля за наличный расчет и от 34,5 руб. до 72 рублей по электронному кошельку. Однако не всегда стоимость проезда зависит от расстояния по маршруту, что вызывает недовольство у жителей.

- Предлагается установить единую стоимость проезда в размере 28 рублей. Это приведет к дополнительным расходам бюджета города в 59 млн. рублей, - рассказал председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Павел Есипенко.

Стоит отметить, что это может случиться только в следующем году – действующие контракты заключены до декабря, и теперь нужно дождаться окончания этого срока.